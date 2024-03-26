Araç sahiplerinin cebi yanacak! Akaryakıta çıldırtan zam geliyor: Depoyu fullemeyen yandı

Son dakika bilgilerine göre, Türkiye'de akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Otogaz fiyatlarına yapılan zam haberinin ardından, bugün itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına da yeni zamlar geldi.

22 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 50 kuruşa yakın bir zam yapılacağı açıklandı. Bu durum, araç sahiplerinin akaryakıt masraflarını daha da artırabilir.

LPG'NİN LİTRE FİYATINA YAPILACAK ZAM NE KADAR OLACAK?





Geçen hafta meydana gelen 1'er liralık zamların ardından bugün ise benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar eklendi. Akaryakıt istasyonlarında yapılan güncellemelerle birlikte, benzine 1.37 Türk Lirası, motorine ise 1.13 Türk Lirası'lık zam yapıldı. Bu zamlar pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Son dakika bilgilerine göre, LPG litre fiyatına bugün gece yarısından sonra 45-50 kuruş aralığında bir zam yapılacak. Bu zam, araç sahiplerinin akaryakıt masraflarını etkileyebilir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 43.36 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 43.45 Türk Lirası

Ankara: 44.20 Türk Lirası

İzmir: 44.41 Türk Lirası

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.95 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 21.43 Türk Lirası

Ankara: 21.85 Türk Lirası

İzmir: 21.51 Türk Lirası

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 43.03 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 42.96 Türk Lirası

Ankara: 43.84 Türk Lirası

İzmir: 44.04 Türk Lirası