Nisan-Haziran 2024 İş Gücü İstatistikleri

TÜİK, Nisan-Haziran 2024 İş Gücü İstatistiklerini Duyurdu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı, 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise %0,2 artışla %49,6 seviyesine ulaştı.
İş Gücüne Katılma Oranı
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise %0,3 artışla %54,4 olarak kaydedildi; bu oran erkeklerde %72,3, kadınlarda ise %36,8 oldu.
Sektörel Dağılım
İstihdam edilenlerin sayısı sektörler bazında incelendiğinde, sanayi sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarımda 56 bin, inşaatta 43 bin, hizmet sektöründe ise 157 bin kişi artış gözlemlendi. Bu dönemde istihdam edilenlerin sektörel dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- İstihdamın %14,7'si Tarım
- İstihdamın %20,5'i Sanayi
- İstihdamın %6,7'si İnşaat
- İstihdamın %58,1'i Hizmetler
Çalışma Süresi ve İş Gücü Göstergeleri
2024 yılının ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44 saat olarak belirlendi. Ayrıca, atıl iş gücü oranı %27,3 olarak kaydedilirken, zamana bağlı eksik istihdam ve işsiz oranı %19,2 ve potansiyel iş gücü ile işsizlerin oranı ise %18 oldu.
Genel İş Gücü Göstergeleri
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2024 dönemine ait temel iş gücü göstergeleri şu şekildedir:
|Ana Gruplar
|Toplam (bin kişi)
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (15 ve üzeri)
|65.870
|32.597
|33.273
|İş gücü
|35.817
|23.581
|12.236
|İstihdam
|32.661
|21.853
|10.809
|İşsizlik
|3.156
|1.728
|1.428
İş gücüne katılma oranı %54,4, istihdam oranı %49,6 ve işsizlik oranı %8,8 olarak hesaplandı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise %16,3 seviyesine ulaştı.