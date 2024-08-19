Nisan-Haziran 2024 İş Gücü İstatistikleri

TÜİK, Nisan-Haziran 2024 İş Gücü İstatistiklerini Duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı, 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise %0,2 artışla %49,6 seviyesine ulaştı.

İş Gücüne Katılma Oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise %0,3 artışla %54,4 olarak kaydedildi; bu oran erkeklerde %72,3, kadınlarda ise %36,8 oldu.

Sektörel Dağılım

İstihdam edilenlerin sayısı sektörler bazında incelendiğinde, sanayi sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarımda 56 bin, inşaatta 43 bin, hizmet sektöründe ise 157 bin kişi artış gözlemlendi. Bu dönemde istihdam edilenlerin sektörel dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

İstihdamın %14,7'si Tarım

İstihdamın %20,5'i Sanayi

İstihdamın %6,7'si İnşaat

İstihdamın %58,1'i Hizmetler

Çalışma Süresi ve İş Gücü Göstergeleri

2024 yılının ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44 saat olarak belirlendi. Ayrıca, atıl iş gücü oranı %27,3 olarak kaydedilirken, zamana bağlı eksik istihdam ve işsiz oranı %19,2 ve potansiyel iş gücü ile işsizlerin oranı ise %18 oldu.

Genel İş Gücü Göstergeleri

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2024 dönemine ait temel iş gücü göstergeleri şu şekildedir:

Ana Gruplar Toplam (bin kişi) Erkek Kadın Nüfus (15 ve üzeri) 65.870 32.597 33.273 İş gücü 35.817 23.581 12.236 İstihdam 32.661 21.853 10.809 İşsizlik 3.156 1.728 1.428

İş gücüne katılma oranı %54,4, istihdam oranı %49,6 ve işsizlik oranı %8,8 olarak hesaplandı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise %16,3 seviyesine ulaştı.