Norveç'in Doğal Gaz Üretimi 2024'te Rekor Kırdı

Norveç'in doğal gaz üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre %6,9 artarak 124 milyar metreküpe ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:50
Norveç'in Doğal Gaz Üretimi 2024'te Rekor Kırdı

Norveç’in Doğal Gaz Üretiminde Tarihi Rekor

Norveç'in doğal gaz üretiminin, 2024 yılında bir önceki yıla göre %6,9 artış göstererek 124 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Norveç Açık Deniz Müdürlüğü (NOD), bu konuda önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. Geçmiş yıllardaki üretim rakamlarına bakıldığında, 2023 yılında bakım kesintileri nedeniyle üretim 116 milyar metreküp, 2022'de ise 122,8 milyar metreküp olarak kaydedilmişti.

Avrupa'nın Doğal Gaz Tedarikçisi

Norveç, 2022 yılında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumuna gelmişti. Bu dönemde, Norveç'ten gelen doğal gaz, Avrupa Birliği'nin toplam ithalatının yaklaşık %30'unu oluşturuyordu.

NOD Genel Müdürü Torgeir Stordal, bu gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna üzerinden Rus gazının nakli yıl sonunda bittiği için, Norveç'ten gelen gaz daha da önemli hale geldi.” dedi.

Gelecek Tahminleri

Resmi tahminlere göre, Norveç'in petrol ve doğal gaz üretiminin kademeli olarak 2029'a kadar düşmesi bekleniyor. NOD, 2025 yılında doğal gaz üretiminin %2,9 düşüşle 120,4 milyar metreküpe ineceğini ve 2027'ye kadar bu seviyeye yakın kalacağını öngörüyor. Üretimin 2029'da ise 110,8 milyar metreküpe düşmesi bekleniyor.

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