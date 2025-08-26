DOLAR
Norveç Varlık Fonu NBIM, Caterpillar ve 5 İsrail Bankasındaki Yatırımlardan Çıktı

NBIM, insan hakları ihlallerine katkı gerekçesiyle Caterpillar ile Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot, First International Bank of Israel ve FIBI yatırımlarını sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:50
2 trilyon dolar büyüklüğündeki fon, insan hakları endişeleri nedeniyle adım attı

Norges Bank Investment Management (NBIM), fon portföyündeki bazı yatırımlardan çıkma kararı aldığını açıkladı. Fonun büyüklüğü 2 trilyon dolar olarak belirtiliyor.

NBIM tarafından yapılan yazılı açıklamada, fonun Caterpillar şirketindeki yatırımdan çıktığı ve ayrıca İsrail merkezli bankalardaki yatırımların da sonlandırıldığı ifade edildi. Söz konusu bankalar şunlar: Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings.

Açıklamada, yatırımlardan çıkma kararının gerekçesi olarak ilgili şirketlerin savaş ve çatışma durumlarında insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunmaları gösterildi.

Fonun bağlı bulunduğu Etik Konseyi ise kararın gerekçelerine ilişkin daha somut tespitler paylaştı. Etik Konseyi, ABD merkezli Caterpillar'a ait buldozerlerin İsrail tarafından Filistinlilere ait konutların yıkımında hukuka aykırı şekilde kullanıldığına işaret etti. Konsey, İsrailli bankalarla ilgili açıklamasında ise bu kurumların Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde inşaat faaliyeti için gerekli ön koşul olan finansal hizmetleri sağladığını ve böylece yerleşimlere katkıda bulunduklarını belirtti.

NBIM, daha önce de 12 Ağustos'ta 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıkma kararı aldığını duyurmuştu.

Fonun bu adımı, uluslararası yatırımcıların insan hakları değerlendirmelerini yatırım stratejilerine entegre etme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

