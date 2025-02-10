Norveç Varlık Fonu Türkiye'ye Rekor 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

Norveç'in devlet varlık fonu, 2024 sonu itibarıyla Türkiye'deki şirketlere 1 milyar 573 milyon 659 bin dolar yatırım yaparak kayıtlara geçti. Bu, fonun Türkiye'ye şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırım miktarı olarak öne çıkıyor.

Murat Temizer'in haberine göre, Norveç Varlık Fonu, 1,75 trilyon dolara yaklaşan değeri ile dünyanın en büyük varlık fonu konumunda. Fon, varlığının bir kısmını geçen yıl 44 farklı ölçekteki şirketin hisselerini satın almak amacıyla kullandı.

Fonun portföyünde önemli isimler bulunuyor. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve Astor Enerji hisseleri, toplam 90 milyon dolarlık ortaklık değeri ile bu portföyün önemli parçaları arasında yer alıyor.

Koç Holding'e En Büyük Yatırım Yapıldı

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki yatırımlarının en büyük kısmı Koç Holding AŞ'e yapıldı. Fon, Koç Holding'in %0,90 hissesine sahipken, bu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 115,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ayrıca, Akbank hisselerine 113 milyon 539 bin dolar, BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 111 milyon 381 bin dolar, Türk Hava Yolları'na 82 milyon 960 bin dolar ve Turkcell'e 77 milyon 420 bin dolar yatırım gerçekleştirilmiştir. Fon, %3,10 pay ile en yüksek hisse oranına sahip olduğu MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'ye de 63 milyon 971 bin dolar yatırdı.

Küçük Yatırımlardan Büyük Sıçramalara

2001 yılından bu yana Türkiye'de küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren Türk şirketlerinin hisse senetlerine yönelik yatırımlarını artırdı. Fon, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminden elde edilen gelirleri yabancı hisse senetleri, tahviller ve emlak piyasalarına yönlendirmekte.

Norveç hükümeti, fonun gelirlerinin büyük bir kısmını gelecek nesiller için biriktirirken, 2023'te 63 ülkede 8 bin 659 firmaya yatırım yaptı ve özellikle yenilenebilir enerji projelerine yönelmekte.

Küresel Ekonomideki Etkisi

Norveç Varlık Fonu, 2021 yılında Türkiye'ye 485 milyon dolar, 2022'de 1,2 milyar dolar ve 2023'te ise 1,3 milyar dolar yatırmıştır. 2024'teki 1 milyar 573 milyon 659 bin dolarlık yatırım ise, fonun Türkiye'ye yaptığı en büyük yatırım olarak kayıtlara geçmiştir.

Fon, geçen yıl 222 milyar dolarlık rekor yıllık kar elde etti. Bu karlılığın arkasındaki en önemli etkenin ise ABD teknoloji hisselerindeki büyük artış olduğu ifade ediliyor.