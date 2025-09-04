Novatek Arktik LNG 2'den sevkiyata başladı

Şirket yetkilisi Vladivostok'ta gazetecilere bilgi verdi

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Arktik LNG 2'den sevkiyata başlandığını açıkladı.

Novatek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Ambrosov, Vladivostok şehrinde yaptığı açıklamada projenin çalışmaya başladığını belirtti.

Ambrosov gazetecilere, “Yüklemeler başladı. İlk gemi Çin'e giriş yaptı.” dedi.

Novatek, tesisteki üretime 2023 yılında başlarken, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle sevkiyat sürecinde aksaklıklar yaşanmıştı.

Arktik LNG 2, Rusya'nın en büyük LNG projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Projede Novatek yüzde 60 payla ana hissedar konumunda; Fransız TotalEnergies yüzde 10, Çinli CNPC ve CNOOC yüzde 10ar, Japon Mitsui ve JOGMEC'ten oluşan konsorsiyum ise yüzde 10 paya sahip.

Şirketin yaptığı bu duyuru, Arktik LNG 2'nin nakliye faaliyetlerine yeniden başlamasının ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.