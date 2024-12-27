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Nükleer Düzenleme Kurumu’nda Görev Değişiklikleri ve Yeni Kadrolar Açıklandı

Nükleer Düzenleme Kurumu'nda yapılan değişikliklerle başkan yardımcılarının sayısı artırıldı ve yeni kadrolar ihdas edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:36
Nükleer Düzenleme Kurumu’nda Görev Değişiklikleri ve Yeni Kadrolar Açıklandı

Nükleer Düzenleme Kurumu'nda Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat ve görevleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, 2022’de yürürlüğe giren önceki düzenlemelerdeki bazı ifadeler güncellendi.

Başkan Yardımcılarının Sayısı Artırıldı

Yeni düzenlemeye göre, eski kararnamede yer alan "Başkanlık; başkan, iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur" ifadesi, "Başkanlık; başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur" şeklinde değiştirildi. Böylece başkan yardımcılarının sayısında artış sağlandı.

Yardımcı Sayısı Üçe Çıkartıldı

Öte yandan, "Başkanlığa ilişkin görevlerinde başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanabilir" ifadesi de, "Başkanlığa ilişkin görevlerinde başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanabilir" olarak revize edildi.

Yeni Kadrolar İhdas Edildi

Ayrıca yeni kararnamede, 1 başkan yardımcısı, 5 nükleer düzenleme uzmanı, 6 nükleer düzenleme uzman yardımcısı ile 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplamda 18 yeni kadro ihdas edildi. Bu değişim, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun işleyişini güçlendirmeyi ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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