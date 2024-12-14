DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.554.620,32 -0,23%

Nükleer Enerjide Mevzuata Aykırı Fiillere Yüzde 43,93 Zam: Yeni Cezalar 2025'te Yürürlüğe Girecek

Nükleer ve radyasyon tesislerinde mevzuata aykırı fiillere yönelik idari para cezaları, 2025'te yüzde 43,93 artırılacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:44
Nükleer Enerjide Mevzuata Aykırı Fiillere Yüzde 43,93 Zam: Yeni Cezalar 2025'te Yürürlüğe Girecek

Nükleer Enerji Mevzuatında Önemli Değişiklik

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde mevzuata aykırı fiillere ilişkin yeni idari para cezalarını belirledi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak bu cezalarda %43,93 oranında bir artış yapılması dikkat çekti.

Cezaların Detayları 2025 Yılında Geçerli Olacak

Yeni tebliğe göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki gibidir:

  • - *Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın nükleer tesisin işletilmesi*: 13.895.655 - 694.645.631 lira
  • - *Radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinin lisanssız işletilmesi*: 6.950.371 - 69.468.119 lira
  • - *Radyasyon uygulamalarının lisanssız yürütülmesi*: 142.361 - 1.393.124 lira
  • - *İzin veya onay alınmadan tesislere ilişkin faaliyetler*: 696.562 - 3.243.843 lira
  • - *Diğer izin veya onay gerektiren faaliyetlerin lisanssız yürütülmesi*: 50.843 - 228.795 lira
  • - *Yetki belgesi alınmaksızın faaliyet yürütülmesi*: 25.419 - 1.016.878 lira
  • - *İkincil mevzuata aykırı hareket etme*: 1.393.124 - 13.895.655 lira
  • - *Başvurularda yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda nükleer tesisler için*: 13.895.655 - 694.645.631 lira
  • - *Radyoaktif atık ve radyasyon tesisleri için benzer durumlarda*: 6.950.371 - 69.468.119 lira

Bu yeni düzenleme ile birlikte, nükleer ve radyasyon tesisleri için yapılan mevzuat ihlalleri daha sıkı bir denetim ve yaptırımlarla karşılaşacak.

Halk sağlığını korumak açısından büyük öneme sahip olan bu cezaların, ilgili sektördeki düzenlemeye uyumu artırması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
LPG Tüplerinde Takip Sistemi İçin Son Tarih Belirlendi: 31 Aralık 2025
2
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Sabit Kalıyor
3
Hem emekli hem asgari ücretli yaşadı! 35.000 TL bayram desteğinizi hemen alın
4
Altın dolar borçlanana son çağrı! O tarihten sonra dananın kuyruğu kopacak
5
Borçlarını kapatmak isteyen 100.000 TL krediye başvuracak! Özel bankadan ilaç gibi kampanya
6
Nükleer Enerjide Mevzuata Aykırı Fiillere Yüzde 43,93 Zam: Yeni Cezalar 2025'te Yürürlüğe Girecek
7
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı