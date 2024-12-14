Nükleer Enerjide Mevzuata Aykırı Fiillere Yüzde 43,93 Zam: Yeni Cezalar 2025'te Yürürlüğe Girecek

Nükleer Enerji Mevzuatında Önemli Değişiklik

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde mevzuata aykırı fiillere ilişkin yeni idari para cezalarını belirledi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak bu cezalarda %43,93 oranında bir artış yapılması dikkat çekti.

Cezaların Detayları 2025 Yılında Geçerli Olacak

Yeni tebliğe göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki gibidir:

- *Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın nükleer tesisin işletilmesi*: 13.895.655 - 694.645.631 lira

- *Radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinin lisanssız işletilmesi*: 6.950.371 - 69.468.119 lira

- *Radyasyon uygulamalarının lisanssız yürütülmesi*: 142.361 - 1.393.124 lira

- *İzin veya onay alınmadan tesislere ilişkin faaliyetler*: 696.562 - 3.243.843 lira

- *Diğer izin veya onay gerektiren faaliyetlerin lisanssız yürütülmesi*: 50.843 - 228.795 lira

- *Yetki belgesi alınmaksızın faaliyet yürütülmesi*: 25.419 - 1.016.878 lira

- *İkincil mevzuata aykırı hareket etme*: 1.393.124 - 13.895.655 lira

- *Başvurularda yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda nükleer tesisler için*: 13.895.655 - 694.645.631 lira

- *Radyoaktif atık ve radyasyon tesisleri için benzer durumlarda*: 6.950.371 - 69.468.119 lira

Bu yeni düzenleme ile birlikte, nükleer ve radyasyon tesisleri için yapılan mevzuat ihlalleri daha sıkı bir denetim ve yaptırımlarla karşılaşacak.

Halk sağlığını korumak açısından büyük öneme sahip olan bu cezaların, ilgili sektördeki düzenlemeye uyumu artırması bekleniyor.