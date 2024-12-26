Nükleer Güvenlikte Yeni Dönem: NDK'dan Önemli Düzenlemeler

Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan Güvenlikte Devrim Niteliğinde Adımlar

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer tesislerde yürütülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırarak güvenlik standartlarını yükseltmek için yeni düzenlemeler açıkladı. Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Düzenlemelerin Ayrıntıları

Buna göre, tedarikçi firmaların sunduğu hizmetlere ilişkin tüm verilerin izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınması zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca, bu verilerin depolanmasını ve gerçek zamanlı takibini sağlayacak bir elektronik sistem kurulması planlanıyor. NDK ve bağımsız gözetim şirketleri, bu sisteme gerçek zamanlı erişim hakkına sahip olacaklar.

Tahribatlı Testler İçin Yeni Düzenleme

Ayrıca, tahribatlı testlere ilişkin laboratuvar ortamında alınan görüntü kayıtlarının en az 3 ay boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi. Bu şartların, kararın yayımlanmasından itibaren en geç 6 ay içinde ilgili tedarikçiler ve kuruluşlar tarafından sağlanması bekleniyor.

Bu düzenlemeler, nükleer güvenlik alanında önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sektördeki güvenlik standartlarının artırılmasına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.