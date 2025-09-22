Nvidia'dan OpenAI'ya 100 Milyar Dolara Kadar Yatırım: 10 GW'lık Stratejik Ortaklık

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:18
ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.

Nvidia'nın açıklamasına göre, işbirliğinin merkezinde OpenAI'ın bir sonraki nesil modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigawattlık Nvidia sisteminin devreye alınması yer alıyor. Bu kapsamda imzalanan iyi niyet mektubu ortaklığın çerçevesini çiziyor.

Yapılan açıklamada, Nvidia'nın veri merkezi ve enerji kapasitesini desteklemek üzere sistemler devreye girdikçe OpenAI'a toplamda 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağı; ilk aşamanın ise 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, OpenAI'ın yapay zeka fabrikaları büyüme planlarında Nvidia'yı tercih edilen stratejik ortak olarak konumlandıracağı ve iki şirketin yazılım yol haritalarını uyumlu hale getireceği vurgulandı.

Bu yeni ortaklığın Microsoft, Oracle, SoftBank ve Stargate gibi mevcut işbirlikleriyle tamamlayıcı nitelikte olduğu ve aynı zamanda insanlık yararına genel yapay zeka geliştirme misyonunu ilerletmeye hizmet edeceği ifade edildi.

Ayrıca, Nvidia ve OpenAI'ın stratejik ortaklığın yeni aşamasına dair ayrıntıları gelecek haftalarda netleştireceği kaydedildi.

Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Nvidia ve OpenAI, 10 yıldır birbirini ileriye taşıyor. ChatGPT'nin atılımından bu yana geldiğimiz nokta, şimdi 10 gigawattlık altyapıyla yeni bir zeka çağını başlatacak."

Sam Altman ise geleceğin ekonomisinin temelinin bilgi işlem altyapısı olduğuna dikkat çekerek, "Nvidia ile hem yeni atılımlar gerçekleştirecek hem de bunları geniş ölçekte insanlara ve işletmelere ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

