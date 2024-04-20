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O banka arkadaşıyla gelene 10.000 TL veriyor! Dev kampanya o tarihe kadar sürecek

Finans dünyasının öncü kuruluşlarından biri olan Akbank, müşterilerini sevindirecek bir kampanya ile karşınızda! Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla tanınan banka, "Davet Et Kazan" adlı yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.04.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 23:03
O banka arkadaşıyla gelene 10.000 TL veriyor! Dev kampanya o tarihe kadar sürecek

Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Akbank, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya başlatıyor. "Davet Et Kazan" adıyla lanse edilen bu yeni kampanya, mevcut müşterilerin çevrelerindeki potansiyel müşterileri bankaya yönlendirmesi halinde cömert ödüller kazanmalarını sağlıyor.

1 Nisan 2024'ten 30 Nisan 2024'e kadar devam edecek olan bu özel promosyon kapsamında, Akbank mevcut müşterilerine toplamda 10.000 Türk Lirası değerinde ödül dağıtacak. Kampanya süresince, her davet edilen yeni müşteri başına belirlenen ödül miktarı mevcut müşterilere aktarılacak.

Kampanyanın özellikleri arasında, 1 Nisan 2024 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki geçerlilik süresi ve toplamda 10.000 Türk Lirası'na kadar ödül limiti bulunuyor. Bu süre ve limitler dahilinde, mevcut müşterilerin davet ettikleri her yeni müşteri için ödül kazanma şansı bulunuyor.

Akbank yetkilileri, kampanyanın detaylarını müşterilere duyururken, özellikle mevcut müşterilerin çevrelerindeki potansiyel müşterileri bu fırsattan haberdar etmelerinin önemine vurgu yapıyor. Ayrıca, kampanyaya katılmak isteyenlerin banka şubelerine veya resmi internet sitesine başvurarak daha fazla bilgi edinebileceklerini belirtiyorlar.

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