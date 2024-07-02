O banka maaş gibi ödeme yapıyor! 32 gün sabredene ayda 22 bin 904 TL nakit ödeme!

Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı öncesinde bankaların mevduat faiz oranları dikkat çekiyor. Akbank en yüksek getiriyi yüzde 56 ile 500 bin TL mevduata sunuyor. Ekonomistler Türk Lirası'nın önümüzdeki 1-2 ay içerisinde istikrara kavuşacağını öngörüyor. Bu faiz oranları yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde etkiliyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde bankalar 500 bin TL mevduata rekor faiz oranları sunuyor.

Örneğin Akbank yüzde 56 faizle 23 bin 321 TL net getiri sağlarken, TEB yüzde 55 faizle 22 bin 904 TL getiri sağlıyor. Faiz oranlarında istikrar beklenirken, yatırımcılar bu kararın sonuçlarını görmeyi bekliyor.

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcılar doların yılsonunda 37,75 TL'ye ulaşacağını öngörüyor. Bu, mevcut anket döneminde 41,41 TL olan döviz kurunun son anket döneminde 12 ay sonra 41,80 TL olarak öngörüldüğü önceki beklentilerden bir düşüşe işaret ediyor.





Bankaların 500 bin Türk Lirası'na verdiği Faiz Oranları Şu Şekilde:

TEB Faiz Oranı: Yüzde 55,00 Net Getiri: 22.904 TL Vade Sonu Ödeme: 522.904 TL

N Kolay Faiz Oranı: Yüzde 48,00 Net Getiri: 19.989 TL Vade Sonu Ödeme: 519.989 TL

Akbank Faiz Oranı: Yüzde 56,00 Net Getiri: 23.321 TL Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

QNB Finansbank Faiz Oranı: Yüzde 49,00 Net Getiri: 20.405 TL Vade Sonu Ödeme: 520.405 TL

ING Bank Faiz Oranı: Yüzde 45,00 Net Getiri: 18.740 TL Vade Sonu Ödeme: 518.740 TL

Hayat Finans Kâr Payı: Yüzde 44,12 Net Getiri: 18.373 TL Vade Sonu Ödeme: 518.373 TL

Yapı Kredi Bankası Faiz Oranı: Yüzde 23,00 Net Getiri: 9.578 TL Vade Sonu Ödeme: 509.578 TL

Türkiye İş Bankası Faiz Oranı: Yüzde 15,30 Net Getiri: 6.372 TL Vade Sonu Ödeme: 506.372 TL

On Plus / Burgan Bank Faiz Oranı: Yüzde 54,00 Net Getiri: 22.488 TL Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL

Fiba Bank Faiz Oranı: Yüzde 57,00 Net Getiri: 23.737 TL Vade Sonu Ödeme: 523.737 TL

Alternatif Bank Faiz Oranı: Yüzde 56,00 Net Getiri: 23.321 TL Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

Deniz Bank Faiz Oranı: Yüzde 54,00 Net Getiri: 22.488 TL Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL