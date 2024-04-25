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O bankada hesabı olan emekliye 50.000 TL trink ödeme! Sabah 09.00'da 81 ile duyuruldu

ING Bank emeklileri sevince boğacak bir haberle geldi. Emeklilere özel tam 50.000 TL maaş promosyonu vereceğini duyurdu. Şu an için banka emeklilere en yüksek promosyon veren banka konumunda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 01:54
O bankada hesabı olan emekliye 50.000 TL trink ödeme! Sabah 09.00'da 81 ile duyuruldu

Emeklilere yönelik cazip bir kampanya ile dikkat çeken ING Bank maaş promosyonlarında iddialı bir adım atıyor. Yaklaşık bir yıldır sektörde en yüksek ödemeleri sunan banka olan ING Bank emeklilerin ilk tercihi haline gelmiş durumda.

Banka müşterilerine 15.000 TL'ye kadar maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 3.000 TL ek promosyon imkânı da sunuluyor. Bu şekilde toplamda 18.000 TL'ye varan ödemelerden faydalanmak mümkün oluyor. ING Bank'ın emeklilere özel bu avantajlı kampanyası müşteriler arasında büyük ilgi görüyor.

O bankada hesabı olan emekliye 50.000 TL trink ödeme! Sabah 09.00'da 81 ile duyuruldu

Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

ING Bank emeklilere yönelik özel bir fırsat sunuyor. Emekli müşteriler uygun faiz oranlarıyla 36 ay vadeli ve 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Bu sayede nakit sıkıntısı çeken emeklilere önemli bir finansal destek sağlanmış oluyor.

ING Bank emeklilere yönelik sunduğu maaş promosyonu ve ek imkanlarla dikkat çekiyor. Yüksek maaş promosyonu ve ek promosyon ödemeleriyle birlikte ihtiyaç kredisi imkanı da sunan ING Bank emeklilerin finansal ihtiyaçlarına çözüm getiriyor. Bu kampanya ile ING Bank emeklilere sağladığı desteklerle finansal anlamda önemli bir katkı sunuyor. Bu açıdan banka müşterileri de bankasına çekmeyi amaçlıyor.

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