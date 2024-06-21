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O bankada hesabı olana 600 TL para iadesi duyuruldu! Mobil uygulamayı indirmek yeterli

Garanti Bankası'nın hazırladığı kampanyada vatandaşlara 600 TL ödeneceği belirtilirken ay sonuna kadar geçerli olacak kampanyanın detayları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 09:11
O bankada hesabı olana 600 TL para iadesi duyuruldu! Mobil uygulamayı indirmek yeterli

Bankaların müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteri tabanını genişletmek amacıyla çeşitli kampanyalar duyurmaya devam ettiği bir dönemde kampanya duyurusu Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası kampanyasının kapsamında 600 TL ödeneceği öğrenildi.

Garanti Bankası'nın açıkladığı kampanyanın detayları kamuoyunun dikkatini çekti. Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanan kampanyanın detayları kamuoyunun ilgisini çekti. Garanti Bankası, uygulamayı indiren vatandaşlara 600 TL verileceğini söyledi.

Garanti BBVA Mobil'i indirip banka müşterisi olanlara A101 Ekstra'da 350 TL indirimin yanı sıra 500 TL harcamaları halinde 250 TL bonus kazanma fırsatı da sunulacağı açıklandı. Kampanya detayları Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde şu şekilde yer alıyor:

Garanti BBVA'ya yeni katılan ve 2024A101 promosyon kodu giren müşterilerimiz, 1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında Garanti BBVA Mobil'i indirerek "Müşteri olmak istiyorum" adımına geçerek promosyondan yararlanabilirler. Garanti BBVA Mobil'in "Profil ve Ayarlar" adımındaki "Promosyon Kodunu Paylaş/Girin" alanında ilgili kampanyayı seçip 2024A101 promosyon kodunu girmelisiniz.

O bankada hesabı olana 600 TL para iadesi duyuruldu

Promosyon kodunu giren müşterilere, koşulları yerine getirerek www.a101.com.tr/ekstra internet sitesi ve A101 Yeni – Ekstra mobil uygulamasından yapılacak 350 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak olan 350 TL indirim kodu verilecek. Müşteriler indirim kodlarına Garanti BBVA mobil uygulamasının Kampanyalar bölümünden veya Garanti BBVA İnternet Bankacılığından ulaşabilirler.

Kupon kodu 3 gün içerisinde ilgili bölümde yayınlanacaktır. Kampanyalar bölümüne mobil uygulama üzerinde yer alan “çan” ikonundan ve sağ üst köşedeki "Hediye Paketi" ikonundan ulaşılır. Kişisel olarak oluşturulan indirim kodları ise, 15 Temmuz 2024 23:59'a kadar kullanılabilecektir. Bu tarihe kadar kullanılmamış olan kodlar geçersiz olacaktır. Kampanya süresi boyunca her kişi en fazla bir indirim kodu alabilir.

A101 Extra'da kazanılan kupon kodunu kullanabilmeniz için ödeme ekranına geçiş yapmadan önce telefon numaranız ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra "Sepetim" sayfasında "Kuponum" alanına gidip "Kullan" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Satın alma sırasında yalnızca bir indirim kodu kullanılabilir. Kod benzersizdir ve paylaşılamaz.

İndirim kodu kullanılarak yapılan alışverişin tamamı iptal edilir veya iade edilirse indirim kodu hesabınıza yeniden yüklenecektir. Kampanya yayınlanmaya devam edecektir. Kısmi iptal veya iade durumunda indirim kodu hesabınıza iade edilmeyecektir. Bu promosyondan 18 yaş altı kişiler yararlanamaz.

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