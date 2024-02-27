Bist 100
9.179,48 1%
DOLAR
31,15 0,14%
EURO
33,79 -0,03%
ALTIN
2.027,16 0,26%

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

İş Bankası, yeni müşterilerini sevindirecek bir kampanyayı duyurdu. Banka, İş Cep uygulaması üzerinden müşteri olanlara bir yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale imkanı sunacak. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 17:02
O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Türkiye'nin köklü bankalarından İş Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor. Banka, dijital bankacılık platformu olan İş Cep üzerinden müşteri olanlara özel bir ayrıcalık sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'na yeni müşteri olanlar, İş Cep üzerinden gerçekleştirecekleri bankacılık işlemlerinde bir yıl boyunca ücretsiz hizmet alacaklar. Bu kapsamda, EFT/Havale işlemleri için herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak. İş Bankası'nın dijital bankacılık platformu olan İş Cep, müşterilerine birçok kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bu kampanya ile birlikte, İş Bankası müşterileri mobil bankacılık işlemlerinden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Kampanyanın detayları ve katılım koşulları hakkında yapılan açıklamalar, banka müşterileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. İşte, bu önemli kampanya ile ilgili tüm detaylar...

İş Bankası, yeni müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Banka, mobil şubeler aracılığıyla müşteri olan yeni kullanıcılar için bankacılık işlemlerinin ücretsiz hale getirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamına dahil olan milyonlarca vatandaş, tam 1 yıl boyunca ücretsiz hizmet alacak. İş Bankası'nın bu kampanyasıyla birlikte müşterilerine sunulan ayrıcalıklardan biri de 1 yıl boyunca EFT/Havale işlemlerinden ücret alınmayacak olması. Kampanyaya katılım koşulları ve detayları da açıklandı.

KATILIM ŞARTLARI

1

İş Bankası'nın "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Cep üzerinden banka müşterisi olanlar, bu kampanyadan faydalanabilecekler. Kampanya şartları arasında, müşterilerin tek seferde en fazla 50.000 TL işlem yapabilecekleri ve mesai dışı FAST işlemlerinin kampanya kapsamı dışında olduğu belirtiliyor. Ayrıca, tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri de kampanya kapsamı dışında tutulacak. İstisna tanımlamaları, İş Cep üzerinden müşteri olanların hesaplarına tanımlandıktan sonra geçerli olacak ve İş Cep ve İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için geçerli olacak.

İş Bankası'nın bu kampanyasıyla müşterilerine sunulan avantajlar ve ücretsiz hizmetler, bankacılık işlemlerini daha erişilebilir hale getirecek gibi görünüyor. Bu kampanya ile ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesinden ve mobil uygulamalarından ulaşılabileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Becerilerinizi test edin: Sahte pasaportu 8 saniyede bulanların IQ'su en az 140 çıkıyor! Şimdi kendini test et

Becerilerinizi test edin: Sahte pasaportu 8 saniyede bulanların IQ'su en az 140 çıkıyor! Şimdi kendini test et

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sürücülere oh çektiren indirim müjdesi verildi! Benzin, motoin, LPG'de tarife değişti
2
Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı
3
Kalabalık aileler bayılacak! Opel'in o modelinde fıstık gibi kampanya duyuruldu
4
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir
5
Müstakil ev 589 bin TL'ye satışta! Devlet elini taşın altına koydu: Yetişen alıyor
6
15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat
7
Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

Gram altını ucuza alanlar dikkat! İslam Memiş gününüzü kabusa çevirecek!

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız

Mangalda yiyormuş hissi verecek! Köfte yaparken bu püf noktasını uygulayın

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Becerilerinizi test edin: Sahte pasaportu 8 saniyede bulanların IQ'su en az 140 çıkıyor! Şimdi kendini test et

15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta