O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Türkiye'nin köklü bankalarından İş Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor. Banka, dijital bankacılık platformu olan İş Cep üzerinden müşteri olanlara özel bir ayrıcalık sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'na yeni müşteri olanlar, İş Cep üzerinden gerçekleştirecekleri bankacılık işlemlerinde bir yıl boyunca ücretsiz hizmet alacaklar. Bu kapsamda, EFT/Havale işlemleri için herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak. İş Bankası'nın dijital bankacılık platformu olan İş Cep, müşterilerine birçok kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bu kampanya ile birlikte, İş Bankası müşterileri mobil bankacılık işlemlerinden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Kampanyanın detayları ve katılım koşulları hakkında yapılan açıklamalar, banka müşterileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. İşte, bu önemli kampanya ile ilgili tüm detaylar...

İş Bankası, yeni müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Banka, mobil şubeler aracılığıyla müşteri olan yeni kullanıcılar için bankacılık işlemlerinin ücretsiz hale getirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamına dahil olan milyonlarca vatandaş, tam 1 yıl boyunca ücretsiz hizmet alacak. İş Bankası'nın bu kampanyasıyla birlikte müşterilerine sunulan ayrıcalıklardan biri de 1 yıl boyunca EFT/Havale işlemlerinden ücret alınmayacak olması. Kampanyaya katılım koşulları ve detayları da açıklandı.



KATILIM ŞARTLARI





İş Bankası'nın "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Cep üzerinden banka müşterisi olanlar, bu kampanyadan faydalanabilecekler. Kampanya şartları arasında, müşterilerin tek seferde en fazla 50.000 TL işlem yapabilecekleri ve mesai dışı FAST işlemlerinin kampanya kapsamı dışında olduğu belirtiliyor. Ayrıca, tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri de kampanya kapsamı dışında tutulacak. İstisna tanımlamaları, İş Cep üzerinden müşteri olanların hesaplarına tanımlandıktan sonra geçerli olacak ve İş Cep ve İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için geçerli olacak.

İş Bankası'nın bu kampanyasıyla müşterilerine sunulan avantajlar ve ücretsiz hizmetler, bankacılık işlemlerini daha erişilebilir hale getirecek gibi görünüyor. Bu kampanya ile ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesinden ve mobil uygulamalarından ulaşılabileceği belirtiliyor.