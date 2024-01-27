O bankadan dev kampanya! Her müşterinin hesabına 1000'er TL yatırıyot

Bu banka müşterilerine 1000 TL ödeme yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKADAN 1000 TL ÖDEME

Garanti BBVA tarafından yapılan son duyuruya göre bankanın mobil uygulaması üstünden ilk kez banka müşterisi olan ve bonus kredi kartı ya da money bonus kredi kartı başvurusu yapan müşterilere 20 Şubat tarihine kadar yapılan 1000 TL ve üstü ilk harcamalarında 1000 TL bonus ödemesi yapılacak. Kredi kartı başvuruları mobil bankacılık uygulaması ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilecek. Bonus Flexi, Flexi, ticari kartlar, Bonus Genç, Paracard Bonus kampanyaya dahil edilmeyecek.





Personel kartları ve emekli promosyon kampanyasından faydalanan müşteriler de bu kampanyadan faydalanamayacak. Kazanılan bonuslar 25 Şubat ile 25 Mart tarihleri arasında kullanılabilecek. Kullanılmayan bonuslar 26 Mart tarihinde iade alınacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 1000 TL bonus kazanabilecek. İnternet üzerinden yapılan alışverişler de kampanyaya dahil edilecek ancak internet sitesi cüzdanlarından yapılan harcamalar kampanyaya dahil olmayacak. Garanti BBVA tarafından başlatılan 1000 TL kampanyasından faydalanmak için hemen bankanın uygulamasını indirerek müşteri olup kredi kartı başvurularınızı yapabilirsiniz!