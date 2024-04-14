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O bankanın müşterileri 4757'ye tek SMS göndererek 750 TL kazanacak!

Ziraat Bankası, değerli müşterileri için heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu yeni promosyon, Ramazan ayının alışveriş ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış ve katılan müşterilere 750 Türk Lirası'na kadar olan alışverişlerde özel indirimler sağlıyor. Banka, bu cömert teklifiyle, Ramazan ayında bütçesini düşünen tüketicileri ve daha çok yardım yapmak isteyen hayırseverleri desteklemeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 09:49
O bankanın müşterileri 4757'ye tek SMS göndererek 750 TL kazanacak!

Ziraat Bankası, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, müşterilerine özel bir alışveriş promosyonu sunmaktadır. Bu kampanya, Ramazan döneminde yapılacak alışverişlerde geçerli olacak ve katılan müşterilere toplam 750 Türk Lirası tutarında bir fırsat sağlayacaktır. Banka, bu cömert teklifiyle, hem bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen bireyleri hem de Ramazan ayında daha çok kişiye yardım eli uzatmayı amaçlayanları desteklemeyi hedeflemektedir. Kampanyanın ayrıntıları, nasıl katılacağınız ve başvuru için son tarih aşağıda yer almaktadır.

Ziraat Bankası'nın web sitesinde duyurduğu üzere, Ramazan ayına özel bir alışveriş promosyonu hayata geçirildi. Bu özel teklif dahilinde, banka müşterilerine toplamda 750 TL'lik Bankkart TL puan hediye ediyor. Promosyondan faydalanmak isteyen müşterilerin, belirlenen şartları taşıması bekleniyor. Bu özel ayda gerçekleştirilecek alışverişler için sunulan bu kampanya, alışveriş maliyetlerini azaltarak müşterilerin satın alma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

ziraat bankası

Başvuru Şartları ve Süreç

Ziraat Bankası'nın Ramazan ayına özel başlattığı kampanyadan yararlanmak isteyenler için bazı adımlar bulunmaktadır. Öncelikle, müşterilerin kampanyaya dahil olabilmeleri için Bankkart Mobil uygulamasını indirmeleri, bankkart.com.tr üzerinden işlem gerçekleştirmeleri ya da 4757'ye RAMAZAN mesajı göndererek kaydolmaları gerekiyor. Bu işlemler, alışverişten önce tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında, katılımcılar belirlenen marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar ve şarküterilerde Bankkart kullanarak yapacakları her 750 TL'lik alışveriş için 75 TL Bankkart TL puan kazanacaklar ve bu avantajdan en fazla 750 TL'ye kadar faydalanabilecekler. Fakat, kampanyanın geçerli olabilmesi için alışverişlerin Bankkart ile anlaşmalı işletmelerde ve Bankkart POS cihazları kullanılarak yapılması şarttır. Ayrıca, aynı gün içinde aynı mağazadan yapılan birden fazla alışverişin sadece ilki kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

Başvuru Detayları ve Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Ziraat Bankası'nın sunduğu Ramazan kampanyasına katılım için son gün 14 Nisan'dır. Bu tarihe kadar gerekli şartları yerine getiren herkes, kampanyanın avantajlarından yararlanabilecektir. Ancak, bu tarihten itibaren yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirlenen süre zarfında kayıt işlemlerini tamamlamaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, kampanya dahilinde Bankkart'a yapılan para yüklemelerinin geçerli olmadığına dikkat çekilmektedir. Müşterilerin, alışverişlerini yapmadan önce kampanyaya katılmış olmaları ve kampanya koşullarını dikkatle gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ziraat Bankası'nın bu cömert kampanyası, Ramazan ayı boyunca müşterilerine alışverişlerinde önemli kolaylıklar sağlamayı hedefliyor.

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