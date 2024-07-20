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O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son

Akbank, araç sahiplerine yönelik yeni bir indirim kampanyası duyurdu. HGS ödemelerinde yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunulacak.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 10:13
O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son

Akbank, araç sahibi müşterilerine yönelik dikkat çekici bir kampanya başlattı. Banka, HGS ödemelerinde büyük bir indirim sağlayacağını açıkladı. Bu kampanya kapsamında, müşteriler HGS yüklemelerinde yüzde 50 indirimden yararlanabilecekler.

AKBANK

HGS ÖDEMELERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Akbank, araç sahiplerine yönelik yeni kampanyasıyla HGS ödemelerinde yüzde 50 indirim sunacağını bildirdi. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Akbank Mobil uygulamasında yer alan "Kampanyalar" menüsündeki "1e1 Ayrıcalıklar Dünyası" programı altındaki "HGS Ödemelerinde %50 İndirim" kampanyasına tıklayarak programa katılması gerekmektedir. Programa katılım sağlamayan müşteriler, bu indirimden faydalanamayacaktır.

KAMPANYA KOŞULLARI VE DETAYLARI

Kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olup, tüm Akbank kartları ile yapılan HGS yüklemelerinde geçerlidir. Akbank tarafından alınmış etiketlere yapılacak tüm HGS yüklemelerinde yüzde 50 indirim kazanılabilir. Ancak, her işlem başına en fazla 250 TL indirim kazanılabileceği ve bu indirimin aylık olarak 250 TL ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. Kampanya sadece HGS yüklemelerinde geçerli olup, aynı gün yapılan tüm işlemler de bu kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

Akbank’ın bu yeni kampanyası, araç sahiplerine büyük bir avantaj sağlayarak, HGS ödemelerinde önemli ölçüde tasarruf etmelerine olanak tanıyacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, belirtilen adımları takip ederek kampanyaya katılım sağlamaları yeterli olacaktır.

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O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son

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