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O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre bankalar, kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcu olanlara borç kapatma kredisi adı verilen özel bir promosyon başlatıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:19
O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Garanti Bankası tarafından başlatılan yenilikçi kampanya, 50.000 ila 100.000 TL arasındaki borçlarını kapatmak isteyenler için harika bir fırsat olarak tanımlanıyor. Haziran ayının sonuna kadar sürecek olan kampanya, düşük faiz oranlarını destekleyerek insanların borçtan kurtulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Garanti Bankası'nın bu eylemiyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Büyük miktarlardaki kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu birçok kişi için büyük bir yüktür. Ancak Garanti Bankası'nın yeni kampanyası bu yükü hafifletecek.

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Kampanyadan faydalanmak isteyenlere yönelik başvuru süreci oldukça basit. Kimlik kartınız ve gelir belgeniz ile herhangi bir Garanti Bankası şubesine başvurabilirsiniz. Kredi notunun 1300 ve üstünde olması gereken vatandaşlar bankanın kredi yönergesine göre başvuruda bulunabiliyor.

Ancak banka şubesine gitmeye gerek duymayanlar için de çözümler mevcut. Garanti Bankası başvuruları internetten de abul etmektedir. Bu sayede vatandaşlar işlerini yürütürken vakit kaybetmeden borçlarını ödeme imkanına sahip olacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar için süreç hızlı bir şekilde tamamlanacak. Başvuruyu aldıktan sonra banka en kısa sürede başvuruyu inceleyip onaylayacak ve müşteriye borç geri ödemeli kredi sağlayacaktır. Böylece geride kalan borçlular için bir rahatlama dönemi başlıyor.

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