O bölgede tapu sahibi olan paraya para demiyor! Herkesin gözü orada

Pek çok vatandaş şehir hayatından sıkılarak daha sessiz bölgelere yerleşmeye başladı. Bu kapsamda en çok tercih edilen bir bölge ise dikkatlerden kaçmadı.

O bölgede tapu sahibi olan paraya para demiyor! Herkesin gözü orada
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Pandemi sürecinde evden çalışma imkanının hayatımızda artmasıyla birlikte birçok insan şehir hayatını bırakıp teselli bulduğu sahillere yerleşmeye başladı. Son dönemde Batı Karadeniz'in turistik cazibe merkezlerinden biri olarak tanımlanan Bartın, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Bartın'ın Amasra ilçesi

Şehir hayatından kaçarak sahin bir hayat sürmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Bartın'ın Amasra ilçesi bilindiği üzere tarihi M.Ö. 4999'a kadar uzanıyor. İlçe, tarihi mimarisi ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bartın'ın Amasra ilçesi

Ankara ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yıl boyu çok sayıda turistin ilgisini çeken Amasra, çok sayıda plajı ve doğal güzelliğiyle turistlere zenginlik kazandırıyor. Bu alanın değeri son yıllarda birkaç kat arttı ve yakın gelecekte daha da artacağı tahmin ediliyor.

Bartın'ın Amasra ilçesi

Bölgede emlak fiyatları ise her geçen gün artıyor ve bölge emlak piyasasından ilgi görüyor. Bu bölgeye yatırım yapmanın size birkaç yıl içinde büyük bir gelir getireceği söyleniyor.

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