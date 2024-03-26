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O ilde 34 bin TL'ye satılık arsalar! Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı

Sakarya'da gayrimenkul piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Geyve Milli Emlak Şefliği, bölgede yatırım yapmak isteyenlere kapılarını açıyor. Geyve'de 21 ve Taraklı'da 4 olmak üzere toplamda 25 arsa, yeni sahiplerini bekliyor. İnşaat sektörüne ilgi duyanların gözdesi haline gelen bu arsalar, metrekareleri ve satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.03.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:30
O ilde 34 bin TL'ye satılık arsalar! Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Geyve ve Taraklı ilçelerinde yatırımcıları sevindirecek bir fırsat sunuyor. Geyve Milli Emlak Şefliği tarafından satışa çıkarılan 25 arsa, tarla ve ham toprak vasfına sahip.

Geyve ilçesinde yer alan arsaların tamamı imarsız durumda iken, Taraklı'daki 4 arsa ise imarlı olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunarak, ihtiyaçlarına uygun bir tercih yapma imkanı sağlıyor.

 

SAKARYA'DA İMARLI VE İMARSIZ ARSALAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Sakarya'nın Geyve ve Taraklı ilçelerinde bulunan arsalar, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Geyve ilçesindeki arsaların toplam yüzölçümü yaklaşık 56,650 metrekare iken, Taraklı ilçesindeki arsaların toplam yüzölçümü ise toplamda yaklaşık 2,685 m

Sakarya'nın Geyve ve Taraklı ilçelerinde bulunan arsalar, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Geyve ilçesindeki arsaların toplam yüzölçümü yaklaşık 56,650 metrekare iken, Taraklı ilçesindeki arsaların toplam yüzölçümü ise toplamda yaklaşık 2,685 metrekare olarak belirlendi.

Geyve ilçesindeki arsaların satışı için toplamda yaklaşık olarak 21 milyon 775 bin Türk Lirası satış bedeli belirlenirken, Taraklı ilçesindeki 4 arsanın toplamı için yaklaşık 3 milyon 52 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

En büyük arsa olan 11,670 metrekarelik Fındıksuyu mahallesindeki arsanın satış bedeli ise 3 milyon 744 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Bu arsaların satışı için Geyve'deki ihaleler 16 Nisan 2023 Salı günü saat 10.30 ile 15.30 arasında ve 17 Nisan Çarşamba günü saat 11.30 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek. Taraklı'daki arsaların satış ihaleleri ise 17 Nisan Çarşamba günü saat 10.30, 10.50, 11.10 ve 16.20'de düzenlenecek.

Açık teklif usulü ile gerçekleşecek olan ihale, Geyve Kaymakamlığında Milli Emlak Şefliğince toplanacak olan komisyon tarafından gerçekleştirilecek. Bu önemli fırsatı kaçırmamak için yatırımcılar, belirlenen tarih ve saatlerde ihaleye katılabilirler.

Satılacak taşınmazdan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olacaklar. 

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O ilde 34 bin TL'ye satılık arsalar! Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı

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