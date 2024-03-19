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O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

Ramazan ayında vatandaşların yüzünü güldürecek bir haber geldi! Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şehrin her köşesine uygun fiyatlı ekmeği ulaştırmak için harekete geçiyor. Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeği, Tarsus'ta sadece 1 Türk Lirası'ndan satılacak! İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:32
O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan ayı coşkusu başladı! Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan liderliğinde, ilçenin her mahallesine Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeği sunuluyor. Ramazan boyunca, 1 Türk Lirası'ndan satılan ekmeğin yanı sıra her akşam farklı mahallelerde kurulan 2 bin kişilik iftar sofralarıyla da dayanışma ve birlik ruhu pekiştiriliyor.

Başkan Bozdoğan, Ramazan'ın manevi değerlerini yaşatma ve paylaşma misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "Ramazan'ın ruhunu, kardeşliği ve huzuru Tarsus'ta yaşatmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeğini hemşehrilerimize ulaştırıyoruz" dedi. Ayrıca, iftar sofralarında mahallelilerin bir araya gelmesini sağlayarak, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu artırdıklarını vurguladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan ayı coşkusu başladı! Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan liderliğinde, ilçenin her mahallesine Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeği sunuluyor. Ramazan boyunca, 1 Türk Lirası'ndan satılan ekmeğin yanı sıra her akşam far

Tarsus Belediyesi, sadece ekonomik ekmek satışıyla değil, aynı zamanda iftar sofralarında sıcak yemek dağıtımı ve sahurda helva ikramıyla da mahalle sakinlerini bir araya getiriyor. Bozdoğan, "İftar sofraları kuruyoruz, farklı mahallelerde sıcak yemek dağıtıyoruz. Sahurda helva ikramımızı da gerçekleştiriyoruz. Ramazan Ayı'nın bereketini dayanışmayla paylaşıyoruz" diyerek, ilçede birlik ve beraberlik duygularının güçlendiğini ifade etti.

Tarsus'ta Ramazan, ekonomik ekmek ve birlik sofralarıyla birleşiyor, vatandaşlar birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu adımla, ilçede Ramazan'ın manevi atmosferi daha da güçleniyor ve dayanışma ruhu zirveye çıkıyor.

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