O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan ayı coşkusu başladı! Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan liderliğinde, ilçenin her mahallesine Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeği sunuluyor. Ramazan boyunca, 1 Türk Lirası'ndan satılan ekmeğin yanı sıra her akşam farklı mahallelerde kurulan 2 bin kişilik iftar sofralarıyla da dayanışma ve birlik ruhu pekiştiriliyor.



Başkan Bozdoğan, Ramazan'ın manevi değerlerini yaşatma ve paylaşma misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "Ramazan'ın ruhunu, kardeşliği ve huzuru Tarsus'ta yaşatmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeğini hemşehrilerimize ulaştırıyoruz" dedi. Ayrıca, iftar sofralarında mahallelilerin bir araya gelmesini sağlayarak, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu artırdıklarını vurguladı.





Tarsus Belediyesi, sadece ekonomik ekmek satışıyla değil, aynı zamanda iftar sofralarında sıcak yemek dağıtımı ve sahurda helva ikramıyla da mahalle sakinlerini bir araya getiriyor. Bozdoğan, "İftar sofraları kuruyoruz, farklı mahallelerde sıcak yemek dağıtıyoruz. Sahurda helva ikramımızı da gerçekleştiriyoruz. Ramazan Ayı'nın bereketini dayanışmayla paylaşıyoruz" diyerek, ilçede birlik ve beraberlik duygularının güçlendiğini ifade etti.

Tarsus'ta Ramazan, ekonomik ekmek ve birlik sofralarıyla birleşiyor, vatandaşlar birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu adımla, ilçede Ramazan'ın manevi atmosferi daha da güçleniyor ve dayanışma ruhu zirveye çıkıyor.