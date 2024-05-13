O illere TOKİ piyangosu vurdu! Ucuza ev sahibi olmak için son fırsat geldi

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşa umut ışığı olan TOKİ yeni projeleri ile o şehirlerde yaşayan vatandaşın yüzünü güldürecek. Detaylar haberimizde…







TOKİ'DEN TAM 2 BİN 174 YENİ KONUT GELİYOR! BU İLLERDE YAŞAYANLARA NİSAN VE MAYIS 2024 MÜJDESİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi, Nisan ve mayıs ayı ihalelerinde 2 bin 174 yeni konut inşa edecek. İşte Kurumun Toplu Konut İdaresi'nin bu projeleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Nisan ve mayıs ayı ihalelerini resmi internet sitesinde yayınlamaya devam ediyor.

Söz konusu ihale kapsamında TOKİ, Eskişehir Beylikova'da 189 konut, Kayseri Bünyan'da 131 konut, Zonguldak Çaycuma'da 197 konut, Şanlıurfa merkezde 246 konut, Karabük merkezde 866 konut, Ankara Gölbaşı'nda 545 konut inşa edecek.

İŞTE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN O İHALELERİ...

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ 189 ADET KONUT

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde altyapı ve çevre düzenlemesi sağlayan 189 konut ve yapıların inşaatına ilişkin ihale 29 Nisan 2024 günü saat 14.00'te yapılacak.

KAYSERİ İLİ BÜNYAN İLÇESİ YAKUTİYE MAHALLESİ 131 ADET KONUT

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Yakutiye ilçesinde 131 konut alanı ve 2 mağazalı 1 alışveriş merkezi ile altyapı ve çevre düzenleme işlerinin ihalesi 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.

ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ VELİOĞLU MAHALLESİ 197 ADET KONUT

Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Velioğlu ilçesinde 197 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin ihalesi 20 Mayıs 2024 günü saat 14.00'te yapılacak.

ŞANLIURFA MERKEZ ESKİ SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 2. ETAP 1. BÖLÜM 246 ADET KONUT

Şanlıurfa Eski Merkez Endüstriyel Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi, Faz 2, 1. 246. sektördeki konut, 220 mağaza ve 56 ofis binası ile altyapı ve peyzaj işleri ihalesi 20 Mayıs 2024 günü saat 14.00'te yapılacak.

KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 866 ADET KONUT

Karabük Valiliği Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 866 konut, 53 işyeri, 1 Kur'an dersliği, 1 cami inşaatı, tesis altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.30'da yapılacak.

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, GERDER MAHALLESİ 545 ADET KONUT

Ankara Valiliği, Gölbaşı Mahallesi, Gerder Mahallesi'nde 545 konut ve alışveriş merkezi (18 mağaza) inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.