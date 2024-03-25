Bist 100
9.029,38 0%
DOLAR
32,15 0,58%
EURO
34,88 0,78%
ALTIN
2.238,8 1,09%

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Engelli aylığı alan kişilere bayram ikramiyesi ödeneği açıklandı. Peki engelli vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak mı? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:03
O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Engelli emeklilere 2024'te bayram harçlığı ödenecek mi? Son zamanlarda gündemde bu soru yer alıyor. Yaklaşan bayram öncesi ödeme gündemdeyken, engelliler de ikramiye ödemelerini bekliyor. Detaylı bir açıklama aldık.

Ramazan ayına geri sayım sürerken bayram ikramiye ödeneği konusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesi miktarının 2024 yılında artırılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre bayram ikramiyesi harçlıkları yüzde 50 oranında artırıldı. Bu kapsamda tüm emekliler bayram ikramiyesi olarak bu yıl 3 bin TL ödenek alacaklar. Peki; engelli maaşı alanların bayram ikramiyesi alma hakkı var mı? Engelli aylığı alan kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

Engelli maaşı alan kişilere bayram ikramiyesi verilecek m

2024 yılı bayram ikramiyesi artışı uzun zamandır bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bayram ikramiyesinin erken ödeneceğini duyurarak, bu tutarın yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bayram harçlığı ödemeleri için geri sayım nihayet başladı. İkramiye ödemeleri, Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce hesaba aktarılacaktır.

Engelli maaşı alan kişilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilerin yanı sıra birçok vatandaşa bayram harçlığı veriliyor. Engelli maaşı alan kişiler, bayram ikramiyesi ödeneği alıp alamayacakları konusunda kaygı yaşıyor. Engelli emeklilerine 2024 yılında bayram ikramiyesi verilecek mi sorusunun cevabına ulaşıldı. Ne yazık ki, sosyal yardım alan kişiler tatil ücretinden yararlanamıyor. Yani engelli aylığı alan kişiler bu yıl bayram ikramiyesi alamayacak.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
2
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
3
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
4
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu
5
Emeklilerin aklı başından gidecek! 4A 4B EYT'liye 10 bin 250 TL acil destek!
6
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!
7
Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor