O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Engelli emeklilere 2024'te bayram harçlığı ödenecek mi? Son zamanlarda gündemde bu soru yer alıyor. Yaklaşan bayram öncesi ödeme gündemdeyken, engelliler de ikramiye ödemelerini bekliyor. Detaylı bir açıklama aldık.

Ramazan ayına geri sayım sürerken bayram ikramiye ödeneği konusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesi miktarının 2024 yılında artırılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre bayram ikramiyesi harçlıkları yüzde 50 oranında artırıldı. Bu kapsamda tüm emekliler bayram ikramiyesi olarak bu yıl 3 bin TL ödenek alacaklar. Peki; engelli maaşı alanların bayram ikramiyesi alma hakkı var mı? Engelli aylığı alan kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?





2024 yılı bayram ikramiyesi artışı uzun zamandır bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bayram ikramiyesinin erken ödeneceğini duyurarak, bu tutarın yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bayram harçlığı ödemeleri için geri sayım nihayet başladı. İkramiye ödemeleri, Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce hesaba aktarılacaktır.

Engelli maaşı alan kişilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilerin yanı sıra birçok vatandaşa bayram harçlığı veriliyor. Engelli maaşı alan kişiler, bayram ikramiyesi ödeneği alıp alamayacakları konusunda kaygı yaşıyor. Engelli emeklilerine 2024 yılında bayram ikramiyesi verilecek mi sorusunun cevabına ulaşıldı. Ne yazık ki, sosyal yardım alan kişiler tatil ücretinden yararlanamıyor. Yani engelli aylığı alan kişiler bu yıl bayram ikramiyesi alamayacak.