O tarihe kadar depoyu dolduran kazanacak! Çifte zam gümbür gümbür geliyor

Milyonlarca araç kullanıcısı kötü haber aldı. 3 Ocak 2024'ten itibaren ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Bu vergi artışıyla akaryakıt fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Diğer taraftan; Ocak ayından itibaren benzin ve motorine en az 2 lira 75 kuruş ÖTV artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları ne kadar artacak?





2024 yılının gelmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında ÖTV nedeniyle artış yaşandı. 3 Ocak tarihi itibariyle benzin ve motorinde asgari ÖTV artışının 2 lira 75 kuruş olması bekleniyor. Fiyat artışı olması halinde benzin fiyatları 38 lirayı, motorin fiyatları ise 40 lirayı aşacak.

"3 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları"

3 Ocak tarihi itibariyle benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34 lira 51 kuruş, Ankara'da 35 lira 18 kuruş, İzmir'de 35 lira 37 kuruş olurken, motorinin litresinin İstanbul'da 37 lira 15 kuruş, Ankara'da 37 lira 78 kuruş, İzmir'de 38 lira 3 kuruş olarak satıldığı görüldü.