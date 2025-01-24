Ocak Ayında Avro Bölgesi'nde Şirket Faaliyetleri Artış Gösterdi

Ocak Ayında Avro Bölgesi'nde Şirket Faaliyetlerinde Artış

Avro Bölgesi'nde ocak ayında şirket faaliyetlerinde belirgin bir canlanma gözlemlendi. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), bölgede ocak ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Yayına göre, aralık ayında 49,6 olan bileşik PMI, ocak ayında 50,2 seviyesine yükseldi. Bu rakam, son 5 ayın en yüksek seviyesini temsil ediyor.

Aralıkta 45,1 olan imalat sanayi PMI da ocak ayında 46,1'e çıkarak son 8 ayın maksimum seviyesine ulaştı. Öte yandan, hizmet sektörü PMI ise 51,6'dan 51,4'e geriledi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri, sektörel büyümeyi; bu seviyenin altı ise daralmayı işaret ediyor. Bu durum, özel sektördeki şirket faaliyetlerinin ocak ayında bir miktar arttığını gözler önüne serdi.

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, verilere dair yaptığı açıklamada, "Avro Bölgesi’nde özel sektör, iki aylık küçülmenin ardından ocak ayında temkinli büyüme durumuna geri döndü." dedi. Rubia, üretim sektöründeki baskının bir miktar hafiflediğine işaret ederken, hizmet sektörünün orta düzeyde büyümeye devam ettiğini vurguladı.