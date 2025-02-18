Ocak Ayında Trafiğe 165 Bin Araç Kaydı Yapıldı

Ocak Ayında 165 Bin 734 Araç Trafiğe Kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,4 azalarak 165 bin 734'e geri düştü. Bu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise %74 oranında artarak 3 bin 770 oldu. Sonuç olarak, trafikteki toplam araç sayısı 161 bin 964 artış gösterdi.

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 31 Milyonu Aştı

2022 yılına göre Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı %8,7 artışla 31 milyon 463 bin 242'ye yükseldi. Bu veriler ışığında, trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9'unun otomobil, %20'sinin motosiklet ve %15'inin kamyonet olduğu gözlemlendi.

Devri Yapılan Araçlar ve Araç Türleri

Ocak ayında devri yapılan toplam 813 bin 93 taşıtın %67,8'inin otomobil olduğu bildirildi. Otomobil pazarında ise Renault %15,4 ile lider konumda. Diğer önemli markalar arasında Fiat, Volkswagen ve Peugeot yer alıyor.

Otomobillerin Yakıt Türleri

Kaydedilen otomobillerin %51,3'ü benzinli, %25'i hibrit, %11,9'u elektrikli ve %10,9'u dizel yakıtla çalışıyor. Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 otomobilin yakıt dağılımı ise %34 dizel, %31,7 LPG ve %30,3 benzin şeklinde.

Otomobil Renk Dağılımı

Ocakta trafiğe kaydedilen otomobillerin renk dağılımı; %38,8 gri, %27,9 beyaz, %12,1 mavi ve %11,5 siyah olarak tespit edilmiştir.

Otomotiv sektörü, yılın ilk ayındaki bu verilerle birlikte 2023 için potansiyel büyüme gösteriyor. Ocak ayındaki bu gelişmeler, otomotiv pazarındaki değişimlerin ve tüketici tercihlerinin izlenmesi açısından kritik önem taşıyor.