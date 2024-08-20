Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ODTÜ'de Uzay Hedefleri ve Mesleki Eğitim Programı

Türkiye'nin uzay hedefleri, ODTÜ'deki eğitim programında tartışıldı. Uzay uzmanları, gençlere ilham verdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:21
ODTÜ'de Uzay Hedefleri ve Mesleki Eğitim Programı

Türkiye'nin Uzay Vizyonu ODTÜ'de Tartışıldı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, ODTÜ'de düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı"nda ülkenin uzay hedeflerini değerlendirdi. Atasever, "Türkiye'nin geleceği uzay. Milli Uzay Programı hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirmek, Türkiye'nin uzay çalışmalarına çağ atlatacak," diyerek umut verici açıklamalarda bulundu.

Uzay Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalar

Atasever, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgi vererek, uzayda geliştirilebilecek yeni nesil alaşımların önemine dikkat çekti. Atasever, "Yer çekimsiz ortamda üretim yapmak, ürün kalitesini artırabilir," dedi. Türkiye’nin uzay alanına yönelik projeleri, genç mühendislerin rol almasıyla daha da güçlenecektir.

Dr. Umut Yıldız’dan Önemli Açıklamalar

Plan-S şirketinde araştırmalarını sürdüren astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay çalışmalarının askeri, bilimsel ve ticari amaçlarla gerçekleştirildiğini belirtti. Yıldız, özel sektörün katılımıyla maliyetlerin düştüğünü ve büyük atılımlar yaşanacağını öngördüğünü ifade etti. "5-10 yıl içinde uzayda önemli gelişmeler yaşanacağını tahmin ediyorum," diyerek geleceğe dair heyecanını dile getirdi.

Uzay Meraklısı Gençler İçin Fırsatlar

Etkinlikte, uzay meraklısı gençler, alanında uzman isimler ile bir araya gelerek deneyimlerini dinleme ve sorular sorma fırsatını buldular. ODTÜ'deki "Mesleki Eğitim Programı", gençlerin uzay bilimlerine olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı