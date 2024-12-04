OECD, Küresel Ekonomi İçin Büyüme Tahminini %3,2, Türkiye İçinse %3,5 Olarak Belirledi

OECD'nin Büyüme Tahminleri: Küresel Ekonomi %3,2, Türkiye %3,5 Büyüyecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan Ekonomik Görünüm Raporuna göre, küresel ekonomi bu yıl %3,2 büyüme kaydedecek. Türkiye ekonomisinin ise büyüme oranı %3,5 olarak bekleniyor.

Küresel Ekonomi Direncini Koruyor

OECD'nin raporu, enflasyonun ılımlı seyrini sürdüreceğini ve ticaretteki canlanmanın devam edeceğini vurguluyor. Küresel ekonominin birçok belirsizliğe rağmen dirençli kaldığı belirtilirken, tüketici güveninin henüz salgın öncesi seviyelere ulaşamadığı ama enflasyondaki düşüşün reel hane halkı gelirlerini desteklediği ifade ediliyor.

Ülkeler Bazında Görünümler

ABD ekonomisinin bu yıl %2,8, 2025'te ise %2,4 büyüyeceği tahmin ediliyor. Çin ekonomisinin büyüme oranları ise sırasıyla %4,9 ve %4,7 olarak öngörülüyor. Ancak OECD, ticarette korumacı politikaların artabileceğine dair uyarıda bulundu.

Türkiye'nin Ekonomik Büyüme Tahmini Yükseldi

Türkiye ekonomisi için yapılan tahminler, makroekonomik istikrar politikalarının iç talebi yavaşlatmasına rağmen bu yıl %3,5, 2025'te %2,6 ve 2026'da %4 büyüyeceği yönünde yükseldi. OECD, Türkiye'deki cari işlemler dengesinin iyileşmesi, turizmin olumlu görünümü ve Sakarya sahasındaki doğal gaz üretimi ile desteklendiğini belirtiyor.

Para ve Maliye Politikası Üzerine Değerlendirmeler

OECD, Türkiye’de makroekonomik istikrar politikalarının sürdürülmesi gerektiğini ve bu durumun uluslararası yatırımları çekeceğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %50 düzeyinde tutarak fiyat istikrarı sağlama çabası devam ediyor.

Enflasyon ve Gelecek Beklentileri

OECD, Türkiye'deki enflasyonun 2025'te yıllık ortalamada %30,7, 2026'da ise %17,2’ye gerileyeceğini öngörüyor. Uluslararası ekonomik iyileşmeden tam olarak faydalanabilmek için yetkililerin sağlam politika yaklaşımlarını sürdürmesi gerektiği vurgulanıyor.