Öğrencilere bedava gibi toplu ulaşım! Orada yaşayan öğrenciler sevinçten çıldıracak

Ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye çalışan ahlak yapılan zamlarda oldukça şikayetçi, iğneden ipliğe gelen zamların arasında en fazla halkın tepkisini otobüs bilet zamları çekmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için diğer belediyelere örnek olacak bir indirim uygulandı. Detaylar haberimizde…







ÖĞRENCİLERE TOPLU TAŞIMA 1 LİRA. BELEDİYEDEN BÜYÜK JEST

Muğla'da öğrenci bütçelerine destek amacıyla seçim öncesi verilen toplu ulaşıma bir lira sözü gerçek oldu. Menteşe İlçesi'nde öğrencilerin ulaşım ücreti 1 liraya düşürüldü. Yerel seçimler öncesinde öğrencilere ulaşım giderlerinde büyük indirim yapacaklarını açıklayan Ahmet Aras, seçimi kazandıktan sonra ilk kez üniversite çevresinde ulaşım giderlerinde 1 liraya indirim yaptıklarını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle Menteşe ilçesinde öğrencilerin toplu taşımada ödemek zorunda oldukları ücret 1 liraya çıktı. Bu ücret Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu güzergahlarında geçerlidir.

Birçok öğrenci, kartlarını yazdırdıklarında ilk başta şok olduklarını anlattı. Öğrenciler ilk başta bunun bir hata olduğunu düşündüler ancak ücretin aslında 1 lira olduğunu öğrenince çok sevindiler.

Geçmişte ulaşımın çok pahalı olduğunu söyleyen öğrenciler, okula gitmek için 2 otobüse aile parası ayıran öğrenciler, sadece ulaşım için günde 50 lira ayıran öğrenciler bu durumdan oldukça memnun olduklarını ve Belediye Başkanına şükranlarını sundular.

UYGULANACAK YENİ TARİFE ŞU ŞEKİLDE:

Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy

Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs

Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kampüs

Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı)

Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy