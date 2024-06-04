Bist 100
10.556,8 1%
DOLAR
32,19 0,11%
EURO
35,16 0,09%
ALTIN
2.419,04 0,04%

Öğrencilere bedava gibi toplu ulaşım! Orada yaşayan öğrenciler sevinçten çıldıracak

Son günler de birçok şehirde yapılan otobüs biletlerine yapılan zamlar halkın tepkisine neden oldu. Bu kadar zamlı fiyatların tartışıldığı günlerde o belediyeden öğrencilere alkışlanacak destek geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 04.06.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:45
Öğrencilere bedava gibi toplu ulaşım! Orada yaşayan öğrenciler sevinçten çıldıracak

Ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye çalışan ahlak yapılan zamlarda oldukça şikayetçi, iğneden ipliğe gelen zamların arasında en fazla halkın tepkisini otobüs bilet zamları çekmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için diğer belediyelere örnek olacak bir indirim uygulandı. Detaylar haberimizde…

dizi

ÖĞRENCİLERE TOPLU TAŞIMA 1 LİRA. BELEDİYEDEN BÜYÜK JEST

Muğla'da öğrenci bütçelerine destek amacıyla seçim öncesi verilen toplu ulaşıma bir lira sözü gerçek oldu. Menteşe İlçesi'nde öğrencilerin ulaşım ücreti 1 liraya düşürüldü. Yerel seçimler öncesinde öğrencilere ulaşım giderlerinde büyük indirim yapacaklarını açıklayan Ahmet Aras, seçimi kazandıktan sonra ilk kez üniversite çevresinde ulaşım giderlerinde 1 liraya indirim yaptıklarını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle Menteşe ilçesinde öğrencilerin toplu taşımada ödemek zorunda oldukları ücret 1 liraya çıktı. Bu ücret Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu güzergahlarında geçerlidir.

Birçok öğrenci, kartlarını yazdırdıklarında ilk başta şok olduklarını anlattı. Öğrenciler ilk başta bunun bir hata olduğunu düşündüler ancak ücretin aslında 1 lira olduğunu öğrenince çok sevindiler.

Geçmişte ulaşımın çok pahalı olduğunu söyleyen öğrenciler, okula gitmek için 2 otobüse aile parası ayıran öğrenciler, sadece ulaşım için günde 50 lira ayıran öğrenciler bu durumdan oldukça memnun olduklarını ve Belediye Başkanına şükranlarını sundular.

UYGULANACAK YENİ TARİFE ŞU ŞEKİLDE:

Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy

Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs

Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kampüs

Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı)

Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy

İLGİLİ HABERLER

Sıfır otomobil almak isteyenler koşsun! 300 bin TL'lik büyük indirim başladı

Dört gözle bayram ikramiyesi bekleyenler dikkat! O tarihlerde hesaplara yatırılacak

Banka ATM'lerinden para çekenler dikkat! O tarihten sonra böyle yapılacak

Kredi çekenler müjde! Erken kapatanlar o ücreti ödemeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Araç muayenelerinde flaş karar! 81 ildeki sürücüleri ilgilendiriyor

Öğrencilere bedava gibi toplu ulaşım! Orada yaşayan öğrenciler sevinçten çıldıracak

Aylık 1500 TL öderim diyene 20.000 TL nakit ödeme! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Sıfır otomobil almak isteyenler koşsun! 300 bin TL'lik büyük indirim başladı

İş Bankası 8 ilde banka memuru alımı yapacak! Eğitim ve diğer şartlar açıklandı

Banka ATM'lerinden para çekenler dikkat! O tarihten sonra böyle yapılacak

Üniversiteye çok sayıda personel alımı yapılacak! KPSS 60-70 puan ile

Sadece 2000 TL'ye TOKİ'den ev almak mümkün! Kaçırılmaz kampanya başladı

Dört gözle bayram ikramiyesi bekleyenler dikkat! O tarihlerde hesaplara yatırılacak

Kredi çekenler müjde! Erken kapatanlar o ücreti ödemeyecek

Milli Emlak bedava fiyatına arsa satıyor! Akıllı telefon parasına satış başladı

Tuvalet kağıdı, parfüm, deodorant listede! BİM 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu