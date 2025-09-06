ÖİB'nin İmar Planı Değişiklikleri Resmi Gazete'de Onaylandı

Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) hazırladığı bazı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylandı.

Onaylanan plan değişiklikleri

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar için ÖİB tarafından hazırlanan çevre düzeni ve imar planı değişikliği onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan çevre düzeni ve imar planına onay verildi.

Askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve ÖİB adlarına kayıtlı olan, özelleştirme kapsam ve programındaki Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Muğla'nın Datça ilçesi Datça Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan ilave koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Kararlar, ilgili taşınmazların gelecekteki kullanımına ilişkin planlama sürecinde son karar niteliği taşıyor ve uygulama süreçleri ÖİB tarafından takip edilecek.