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Olağanüstü Hal Stoklarına İlişkin Görevlendirme Bedeli Hesaplama Yöntemi Belirlendi

TMO, olağanüstü hal stoklarına yönelik görevlendirme bedeli hesaplama yöntemini Resmi Gazete'de duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:38
Olağanüstü Hal Stoklarına İlişkin Görevlendirme Bedeli Hesaplama Yöntemi Belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat ile bakliyat alım ve satımına yönelik yürütülen işlemler için ortaya çıkabilecek görevlendirme bedeli hesaplama yöntemine dair usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı, "Hububat ve Bakliyat Ürünleri Alımı ve Satımı Hakkında Karar" başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TMO'nun belirli ürünler, kişi ve yaş grupları bazında tutması gereken olağanüstü hal stoku miktarı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıllık olarak bildirilecek. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüyle gerçekleştirilecek olan ithalat veya ihracat işlemlerinde, ilgili dönemdeki dünya fiyatları dikkate alınacak.

TMO’nun ürün alımlarının finansmanı için kullanılan kredilere ilişkin giderlerin, inceleme süresindeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerine göre dağıtılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, ofisin karar çerçevesince ihtiyaç duyduğu finansman, bütçeye konulan ödenekten yapılacak aktarımlar ve iç veya dış krediler gibi diğer finansman yöntemleriyle sağlanabilecek.

Bu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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