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Oman LNG CEO'su Al Naamany: Türkiye Piyasası Stratejik öneme sahip

Oman LNG CEO'su Hamed Al Naamany, Türkiye pazarının önemini vurgulayarak iyi niyetli işbirliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:50
Oman LNG CEO'su Al Naamany: Türkiye Piyasası Stratejik öneme sahip

Oman LNG CEO'su, Türkiye Piyasasının Önemine Dikkat Çekti

Oman LNG Üst Yöneticisi (CEO) Hamed Al Naamany, enerji sektöründe Türkiye'nin kritik rolünü vurguladı. Anadolu Ajansına verdiği demeçte, "Türkiye piyasası bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

İşbirliği ve İyi Niyet Vurgusu

Al Naamany, özellikle mevcut zorlukların üstesinden gelmek için bölgedeki aktörlerin iyi niyetle birlikte çalışması gerektiğini belirtti. "Zamanın zorluklarının aşılabilmesi için bu bölgede oturup el sıkışıp anlaşmamız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmemiz şart," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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