Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta Hedef 270 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, Bab-ı Ali Toplantıları'nda İhracat Rakamlarını Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bab-ı Ali Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat rakamlarıyla ilgili önemli veriler paylaştı. Bolat, "Dün 1 milyar 639 milyon dolar ihracat yaptık. Günlük ortalama 1 milyar dolar civarında gidiyoruz," dedi. Bakan, 2 Haziran tarihinde Mayıs ayı rakamları ile ilgili müjde vermek için her saat başı ihracat rakamlarını takip ettiklerini vurguladı.

Türkiye Ekonomisiyle İlgili Değerlendirmeler

Bolat, konuşmasına Türkiye ve dünya ekonomisinin son beş yıldaki durumu ile başladı. Özellikle pandemi sürecinde Türkiye’nin yaşadığı zorlukları en az hasarla atlattığını belirtirken, ekonomi olarak yüzde 1,9 büyüme ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduklarını hatırlattı.

Türkiye ekonomisini etkileyen dış etkenler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremler gibi olaylara değinen Bolat, bu dengesizliklerin tekrar sağlanması adına yapılan çalışmalara dikkat çekti. "Ülkeler arasında yaşanan restleşmeler ve ticaret savaşları, dış ticarette zor bir dönem oluşturuyor. Biz bu şartlara rağmen ihracatı artırmaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Küresel Ekonomideki Belirsizlikler

Bolat, küresel ekonomideki belirsizliğin artış gösterdiğini ve dünya ticaretinde yaşanan zorlukların Türkiye’nin dış pazarlardaki performansını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Dünya büyüme tahmininin yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e çekildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Yatırım Potansiyeli ve Savunma Sanayi

Uluslararası doğrudan yatırımlardaki artışa dikkat çeken Bolat, şu anda Türkiye'nin yıllık yüzde 0,8 uluslararası doğrudan yatırım payına sahip olduğunu söyledi. Savunma sanayi alanında da önemli gelişmelere değinen Bolat, "Savunma sanayinde 7,1 milyar dolar yıllık ihracat yapıyoruz. Bu yıl bu rakamın 8,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve Ekonomik İyileşme

Enflasyonun gerilemesiyle faiz oranlarının da aşağı yönlü hareket edeceğini belirten Bolat, piyasalarda canlanma olacağını ve bu durumun finansal rahatlattığını ifade etti. “TÜFE Nisan'da yüzde 37,86'ya geriledi. Mayıs ayı için öncü veriler enflasyondaki düşüşün devam edeceğini gösteriyor,” dedi.

Bolat, Türkiye'nin tarım, KOBİ'ler, sanayi ve ihracat destekleri gibi alanlarda ciddi destekler sunduğunu belirterek, ekonomide dengeleme ve istikrar sürecinin hızlanarak devam edeceğini vurguladı.

Toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bab-ı Ali Toplantıları’na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bab-ı Ali Toplantıları’na katılarak konuşma yaptı.