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Bodrum'a 'Explorer Of The Seas' ile 3.581 Yolcu Geldi

Bodrum, 'Explorer Of The Seas' gemisiyle 3.581 yolcu ağırladı. ABD'li yolcular tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:06
Bodrum'a 'Explorer Of The Seas' ile 3.581 Yolcu Geldi

Bodrum'a Gelen Yolcu Akını

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Bahamalar bayraklı 275 metre uzunluğundaki 'Explorer Of The Seas' kruvaziyeri ile 3.581 yolcu misafir etti.

Kruvaziyer Detayları

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan gemide, ABD'den gelen 3.581 yolcu ile birlikte toplam 1.204 personel yer alıyor.

İlk Durak: Bodrum

Gemi yolcuları, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparak, çarşıyı ve tarihi yerleri keşfetme imkanı buldu.

Kruvaziyerin Rotası

Gemi, akşam saatlerinde Limasol Limanı’na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

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