Bodrum'a 'Explorer Of The Seas' ile 3.581 Yolcu Geldi

Bodrum'a Gelen Yolcu Akını
Muğla'nın Bodrum ilçesi, Bahamalar bayraklı 275 metre uzunluğundaki 'Explorer Of The Seas' kruvaziyeri ile 3.581 yolcu misafir etti.
Kruvaziyer Detayları
Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan gemide, ABD'den gelen 3.581 yolcu ile birlikte toplam 1.204 personel yer alıyor.
İlk Durak: Bodrum
Gemi yolcuları, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparak, çarşıyı ve tarihi yerleri keşfetme imkanı buldu.
Kruvaziyerin Rotası
Gemi, akşam saatlerinde Limasol Limanı’na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.