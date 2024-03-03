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Başvurusu onaylanan kadınlara devletten 5.300 TL yardım! İki şart gerekiyor

Kimler SED yardımı alabilir? SED yardımına nasıl başvurulur? SED yardımı kaç TL ödeme yapılır? Tüm cevaplar haberimizde...

Yayın Tarihi: 03.03.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 19:12
Başvurusu onaylanan kadınlara devletten 5.300 TL yardım! İki şart gerekiyor

Türkiye'de sosyal yardımlara yapılan güncel zamlarla birlikte, kadınlara yönelik özel bir destek programı hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu program kapsamında, 0-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak sunulan 5,300 TL nakit destek, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerini desteklemeyi hedefliyor.

Kimlere Verilecek?

Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımından yararlanmak için ailelerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma veya mülteci/sığınmacı statüsünde olma, ailenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması, çocuğun 0-18 yaş arasında olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi ve evde bakıma muhtaç engelli birey bulunması yer alıyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

kadınlara sed yardımı

Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, gelir belgesi, ikametgah belgesi ve engelli birey için sağlık kurulu raporu bulunmaktadır. Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı, gerekli belgeler sisteme yüklenmeli ve başvuru onaylanmalıdır.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve bu süreç genellikle 1 ay sürmektedir. Başvuru onaylandığında, yardım parası ailenin banka hesabına yatırılacak.

SED yardımı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru süreci ile ilgili yardım almak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya 144 Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayabilirler. Güncel bilgiler için bakanlığın resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir. Sosyal yardımların artırılmasıyla, ailelerin ve çocukların daha sağlıklı bir yaşama kavuşması hedefleniyor.

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