Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanında önemli bir adım daha atarak para transferlerinde devrim niteliğinde bir değişiklik başlattı. Artık, IBAN ile EFT ve havale işlemleri yerine FAST entegrasyonuyla Ödeme İste Katman Servisi devreye alındı.

Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemeleri hedef alarak piyasaya sürüldü. Bu sistemde alacaklılar, ödeme işlemlerini başlatma yetkisine sahip olacaklar. Yani, bir kişi diğerine anlık ödeme talepleri gönderebilecek. Bu, finansal ilişkilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve para transfer işlemlerinin hızlıca tamamlanmasına imkan tanıyor.

TCMB'nin bu hamlesi, ödeme sistemlerindeki gelişmelere öncülük etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yapıldı. FAST sistemi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek kullanıcılara anlık ve güvenli para transferi imkanı sunuyor. Ayrıca, geniş katılımcı ağıyla kullanıcılara geniş bir erişim ve kolaylık sağlıyor.

Ödeme İste Katman Servisi, sadece kişisel ödemelerle sınırlı kalmayıp, ilerleyen zamanlarda e-ticaret ödemeleri, elektronik talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi farklı alanlarda da kullanılacak potansiyele sahip.