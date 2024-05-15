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Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

EFT, havale ve FAST sisteminin yanında şimdi de Ödeme İste Katman Servisi uygulanmaya başlayacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.05.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 17:33
Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanında önemli bir adım daha atarak para transferlerinde devrim niteliğinde bir değişiklik başlattı. Artık, IBAN ile EFT ve havale işlemleri yerine FAST entegrasyonuyla Ödeme İste Katman Servisi devreye alındı.

Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemeleri hedef alarak piyasaya sürüldü. Bu sistemde alacaklılar, ödeme işlemlerini başlatma yetkisine sahip olacaklar. Yani, bir kişi diğerine anlık ödeme talepleri gönderebilecek. Bu, finansal ilişkilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve para transfer işlemlerinin hızlıca tamamlanmasına imkan tanıyor.

para transferi

TCMB'nin bu hamlesi, ödeme sistemlerindeki gelişmelere öncülük etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yapıldı. FAST sistemi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek kullanıcılara anlık ve güvenli para transferi imkanı sunuyor. Ayrıca, geniş katılımcı ağıyla kullanıcılara geniş bir erişim ve kolaylık sağlıyor.

Ödeme İste Katman Servisi, sadece kişisel ödemelerle sınırlı kalmayıp, ilerleyen zamanlarda e-ticaret ödemeleri, elektronik talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi farklı alanlarda da kullanılacak potansiyele sahip.

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