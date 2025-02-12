OPEC'in Ham Petrol Üretimi Ocakta 121 Bin Varil Düştü

OPEC'in Ham Petrol Üretiminde Düşüş

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ocak ayındaki ham petrol üretiminin günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varil seviyesine düştüğünü açıkladı.

Ülkeler Arasındaki Farklılıklar

OPEC'in aylık raporuna göre, geçen ay ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke Libya oldu; burada günlük üretim 17 bin varil artarak 1 milyon 277 bin varil yükseldi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde bir gerileme yaşandı ve günlük üretim 37 bin varil azalarak 2 milyon 933 bin varil seviyesine geriledi.

Aynı dönemde OPEC'in en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim, günlük 13 bin varil azalarak 8 milyon 937 bin varil oldu. OPEC + grubunun toplam ham petrol üretimi ise geçen ay 118 bin varil azalarak 40 milyon 625 bin varil olarak kaydedildi.

Küresel Petrol Talebi Tahminleri

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tutarak, talebin geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak 105 milyon 200 bin varil olması bekleniyor. OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 340 bin varil, OECD ülkelerinde ise sadece 110 bin varil artış bekleniyor.

Öngörülere göre, 2025 için talep tahmini 59 milyon 290 bin varil OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 910 bin varil ise OECD ülkelerinden kaynaklanacak. Geçen yıl ise küresel petrol talebinin 103 milyon 750 bin varil seviyesinde gerçekleştiği değerlendirilmiştir.