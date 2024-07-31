Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

Her geçen gün nüfus artışının yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz ve bu durumda toplu taşıma araçlarını kullanmak bazen eziyet haline gelebiliyor. Vatandaş araba almak istiyor ama maalesef otomobil fiyatları el yakıyor. Ama bu otomobil şirketi vatandaşlar için ellerini taşın altına soktular. Detaylar haberimizde...







OPEL OLMAZ DEDİRTTİ: FİYATI GÖREN BAYİLERE AKIN EDİYOR

Araba fiyatlarının artmasının ardından birçok kişi yeni araba satın almakta zorlanmaya başladı. Öte yandan otomobil üreticileri de çeşitli kampanyalar ve fiyat politikalarıyla insanların ilgisini çekmeye çalışıyor. Çünkü pek çok otomobil tutkunu yeni uygun fiyatlı otomobil modellerine yöneldi. Şu anda en önemli otomobil üreticilerinden ikisi Opel ve Fiat'tır.

Otomobil üreticisi Opel, Mokka modeliyle SUV satın almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekti. Ayrıca Mokka modelinin güncel fiyat listesine bakıldığında 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğinin de olduğu görülüyor. Üstelik bazı Fiat Egea Sedan Lounge versiyonlarından bile daha ucuz.

Araba fiyatlarının artmasının ardından birçok kişi yeni araba satın almakta zorlanmaya başladı. Öte yandan otomobil üreticileri de çeşitli kampanyalar ve fiyat politikalarıyla insanların ilgisini çekmeye çalışıyor. Çünkü pek çok otomobil tutkunu yeni uygun fiyatlı otomobil modellerine yöneldi. Şu anda en önemli otomobil üreticilerinden ikisi Opel ve Fiat'tır.

Otomobil üreticisi Opel, Mokka modeliyle SUV satın almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekti. Ayrıca Mokka modelinin güncel fiyat listesine bakıldığında 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğinin olduğu görülüyor. Üstelik bazı Fiat Egea Sedan Lounge versiyonlarından bile daha ucuz.

FİAT EGEA'DAN BİLE UCUZ OPEL MOKKA SUV OTOMOBİL

Otomobil üreticisi Fiat, Egea Sedan modeliyle birçok kişinin dikkatini çekti. Çünkü lüks tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Fiat Egea Sedan modeli; 4 farklı cihaza ayrılmıştır: Easy, Urban, Lounge ve Limited. En uygun fiyatlı versiyon Easy iken en pahalı versiyon ise Limited’dir.

Fiat Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1.455.900 TL kampanya fiyatıyla satıldı. Ayrıca Opel Mokka 1.2 130 HP Petrol AT8 Hardware Edition SUV'un fiyatı da 1.429.900 TL. Bu dönemde Mokka SUV modeli, Fiat Egea Sedan Lounge'dan daha ucuz olması nedeniyle dikkat çekiyor ve bu da insanlara "Opel Yok" bile dedirtebiliyor. Çünkü fiyatları gören insanlar adeta bayilere akın edebiliyor.

Öte yandan Opel Mokka SUV'un bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından daha ucuz olması her iki modelin de güncel fiyat listesini merak etmenize neden olabilir. Hatta Fiat Egea Sedan Luonge ve Opel Mokka SUV'ların 25 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

OPEL MOKKA SUV FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: Edition. Fiyatı: 1.567.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.429.900 TL.

Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: GS. Fiyatı: 1.737.900 TL.

Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: Ultimate. Fiyatı: 1.825.900 TL.

FİAT EGEA SEDAN LOUNGE FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.089.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.079.900 TL.

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.157.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.119.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.263.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.253.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.425.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.415.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.493.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.455.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.547.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.537.900 TL.

Otomobil üreticileri Chery ve Dacia, Türkiye otomobil pazarında pek çok SUV tutkununun hit listesinde yer alıyor. Çünkü uygun fiyatlı SUV modelleri ile hem görünümü hem de cebi memnun edebiliyor.

Öte yandan mevcut otomobil üreticileri Chery ve Dacia'nın fiyat listelerine bakıldığında Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modellerinin bazı Dacia Duster versiyonlarından daha ucuz olduğu görülüyor.

DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ CHERY SUV OTOMOBİL FIRSATI

Chery'nin yayınladığı güncel fiyat listesi incelendiğinde Omoda 5 Comfort ile donatılan 2024 modelinin 1.378.000 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Donanım arabası Tiggo 7 Pro Comfort'un fiyatı 1.418.000 TL. Öte yandan 2024 model Dacia Duster Journey Blue dCi 115 hp 4x4 edition otomobil ise 1.636.000 TL bedelle satışa sunuldu.

Şu anda Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro SUV modelleri Dacia Duster'dan bile daha ucuz olarak öne çıkıyor ve bu da Chery'ye hayır demenize bile neden olabilir. Çünkü bu arabalar yeni bir ekonomik SUV fırsatı olarak ortaya çıkabilir. Öte yandan Dacia Duster, Chery Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro SUV modellerinin fiyat listesi ise aşağıda yer alıyor.

CHERY OMODA 5 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Omoda 5, Chery'nin en uygun fiyatlı SUV modeli olarak öne çıkıyor. Bu, 13 Temmuz 2024 itibarıyla Omoda 5 fiyat listesidir.