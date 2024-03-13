Orada arsası arazisi olan yaşadı! Fiyatı duyanın dudağı uçuklayacak

Arsa ve arazi sahipleri mutlu! Fiyatlar artmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARSA VE ARAZİ FİYATLARI ARTIYOR

Çanakkale, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerdeki ulaşım imkanlarının artmasıyla vatandaşların ilgileri de artmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde arsa ve arazilere artan taleplerle birlikte Çanakkale merkez köylerinde olan arazi fiyatları artmaya başladı. Lapseki, Suluca, Kemiklialan bölgelerinde yer alan 10 dönümlük arazi ya da tarla 20 milyon TL ile 25 milyon TL aralığında satılıyor. Merkeze bağlı olan Batak Ovası'nda ise 10 dönümlük arazi ya da tarla 4-5 milyon TL aralığında satışa çıkıyor. Yaşanabilir büyük şehirlerden biri olarak bilinen Çanakkale ilinde köylere olan ilgi arttıkça arsa ve arazilerin fiyatları da artmaya devam ediyor. Emlak değerinin artmasıyla yatırımcıların da ilgisi artmaya devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Çanakkale köylerini tercih etmeye devam ediyor.





İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerdeki vatandaşlar göç için Çanakkale ilini tercih etmeye devam ediyor. Özellikle pandemi dönemi sonrasında artan talepler arsa ve arazi fiyatlarının fahiş şekilde artmasına sebep oldu. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle en çok sevilen illerinden Çanakkale'ye yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü de ulaşımı kolaylaştırdı. Aynı zamanda İstanbullu vatandaşlar deprem ya da yağma gibi riskler sebebiyle Çanakkale'ye göç etmeye başladı. Çanakkale Lapseki ilçesi Suluca ve Kemiklialan bölgelerinde 10 dönümlük arazi ya da tarla 20-25 milyon TL fiyata, Batak Ovası'nda Çıplak, Kumkale, Tevfikiye köylerinde arazi ya da tarlalar 4-5 milyon TL'ye satışa çıkıyor. TÜGEM Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca bölgelerdeki fiyat artışlarının sebebinin İstanbul, İzmir, Bursa illerindeki vatandaşların göç etmesi olduğunu söylüyor. Vatandaşın göç sebebiyle Çanakkale'yi tercih etmesiyle birlikte ve yatırımcıların da taleplerinin artmasıyla arsa ve arazi fiyatlarının daha da yükselmesi tahmin ediliyor.