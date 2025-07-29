DOLAR
40,55 -0,04%
EURO
46,86 -0,07%
ALTIN
4.341,27 -0,09%
BITCOIN
4.782.755,89 -0,6%

Ordu'da Fındık Hasadı 4 Ağustos'ta Başlıyor

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'ta başlayacak; orta ve yüksek kesimler için tarihler de belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 14:13
Ordu'da Fındık Hasadı 4 Ağustos'ta Başlıyor

Fındık Hasadı İçin Tarih Belli Oldu

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı, 4 Ağustos tarihinde başlayacak. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Perşembe ilçesindeki bir fındık bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, hasat ve ihraç tarihlerini duyurdu.

Hasat ve İhraç Tarihleri

Soydan, orta kesim için 11 Ağustos, yüksek kesim için ise 18 Ağustos tarihlerinin belirlendiğini ifade ederken, ihraç tarihlerinin de sahil kesimi için 9 Ağustos, orta kesim için 16 Ağustos ve yüksek kesim için 23 Ağustos olarak tespit edildiğini açıkladı.

Erken Toplama Uyarısı

Fındık toplama tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Soydan, "Erken toplamada fındıkta sıcak hava nedeniyle teslim kalitesinde ve randımanda düşüş yaşanabilir. Bu konuda aceleci olmamalıyız. Bir yıldır beklediğimiz ürünü olgunlaşmasını bekleyerek toplayalım," dedi.

Kalite ve Randıman Önemli

Olgun fındığın toplanmasının hem işçilik hem de randıman açısından avantaj sağladığını dile getiren Soydan, "Her randıman demek fiyat artışı demektir. Hasat sonrası yere düşen fındıklar, işçilik maliyetini azaltacak," şeklinde konuştu.

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak. Ordu Ziraat Odaları İl...

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde bir fındık bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak. Ordu Ziraat Odaları İl...

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde bir fındık bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Fındık Hasadı 4 Ağustos'ta Başlıyor
2
Eden Corners Projesi KKTC'de Tanıtıldı
3
Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı
4
ABD ve Çin'in İsveç'teki Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı
5
Isparta Yaylalarında Kış Domatesi Hasadı Başladı
6
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Korkmaz: Ödemeler Ağustos'ta Başlayabilir
7
Hatay'da Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor