Ordu'da Fındık Hasadı 4 Ağustos'ta Başlıyor

Fındık Hasadı İçin Tarih Belli Oldu

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı, 4 Ağustos tarihinde başlayacak. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Perşembe ilçesindeki bir fındık bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, hasat ve ihraç tarihlerini duyurdu.

Hasat ve İhraç Tarihleri

Soydan, orta kesim için 11 Ağustos, yüksek kesim için ise 18 Ağustos tarihlerinin belirlendiğini ifade ederken, ihraç tarihlerinin de sahil kesimi için 9 Ağustos, orta kesim için 16 Ağustos ve yüksek kesim için 23 Ağustos olarak tespit edildiğini açıkladı.

Erken Toplama Uyarısı

Fındık toplama tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Soydan, "Erken toplamada fındıkta sıcak hava nedeniyle teslim kalitesinde ve randımanda düşüş yaşanabilir. Bu konuda aceleci olmamalıyız. Bir yıldır beklediğimiz ürünü olgunlaşmasını bekleyerek toplayalım," dedi.

Kalite ve Randıman Önemli

Olgun fındığın toplanmasının hem işçilik hem de randıman açısından avantaj sağladığını dile getiren Soydan, "Her randıman demek fiyat artışı demektir. Hasat sonrası yere düşen fındıklar, işçilik maliyetini azaltacak," şeklinde konuştu.

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde bir fındık bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Ordu'da sahil kesiminde fındık hasadı 4 Ağustos'tan itibaren yapılacak. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde bir fındık bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı.