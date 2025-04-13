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Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretim Tesisinin Kurulumu Başladı

Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için tesis kurulumu başladı. Başkan Güler, tarihi bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:03
Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretim Tesisinin Kurulumu Başladı

Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi

Ordu'da, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapacak tesisin kurulumuna başlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tesisin Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde kurulmakta olduğunu duyurdu.

Dünyada Bir İlke

Başkan Güler, tesisin kurulumu sırasında yapılan incelemelerde, "Bu tesisle birlikte bugüne kadar sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğunu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı. Bu projenin Ordu ve Türkiye için önemli bir ekonomik fırsat sunduğunu belirten Güler, tesisin, çevre dostu bir dönüşümün yanı sıra yerli üretime büyük katkı sağlayacağını da vurguladı.

Tesisin Ekonomik Katkısı

Güler, aktif karbon tesisinin ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağını, sanayicilere örnek bir kazanç modeli sunacağını belirtti. Uzun süredir beklenen makinelerin Ordu'ya ulaştığını ve kurulum çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Güler, "21 tır dolusu makine, tesis binasında yerini aldı. Bu tesisle birlikte daha önce ithal ettiğimiz aktif karbonu kendi topraklarımızda üreteceğiz." dedi.

Teknoloji ve Yerli Üretim

Yurt dışından gelen teknik ekiplerin Türk mühendis ve çalışanlarla birlikte özveriyle çalıştığını ifade eden Güler, fındık kabuğunun teknoloji ile değerli bir ürüne dönüştürülmesinin Ordu, bölge ve ülke için gurur verici olduğunu belirtti. "Bu büyük adımın Ordu'mıza, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirilecek tesisin kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi. Güler, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde kurulumuna başlanan Ordu Aktif Karbon Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirilecek tesisin kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi. Güler, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde kurulumuna başlanan Ordu Aktif Karbon Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

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