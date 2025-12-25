DOLAR
Ordu'da Yumurta Üretimi Destekle Canlandı: Yıllık 500 Milyon TL Gelir

Büyükşehir destekleriyle Ordu'da yumurta üretimi 50 milyona yaklaştı, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanıyor; hedef 100 milyon adet yumurta.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:58
Ordu'da Yumurta Üretimi Destekle Canlandı: Yıllık 500 Milyon TL Gelir

Ordu'da Yumurta Üretimi Destekle Canlandı: Yıllık 500 Milyon TL Gelir

Büyükşehir desteği sektörü ayağa kaldırdı, hedef 100 milyon yumurta

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteklerin ilde yumurta üretimini yeniden canlandırdığını söyledi. Sezgi, 2014'ten 2019'a kadar yaşanan zor dönemin ardından bugün üretimin hızla yükseldiğini belirtti.

Sezgi, '2014’ten 2019’a kadar 75 yumurta işletmesinden 65’i batmıştı. Başkan Güler gelince ayakta kaldık ve bugün 85 işletme bulunuyor' diye konuştu. İlde şu an aylık 35 milyon, yıllık 500 milyon lira gelir sağlandığını vurgulayan Sezgi, 'Yılda 50 milyona yakın yumurta üretiyoruz. Hedefimiz 100 milyon adet yumurta üretmek' dedi.

Destek paketinin etkisi

Geçmişte Ordu'da yıllık yaklaşık 5 milyon civarında yumurta üretimi yapılırken, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik desteğiyle bu rakamın hızla arttığını aktaran Sezgi, sektörün toparlanmasında en önemli etkenin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olduğunu ifade etti.

Sezgi, yapılan uygulamaları şöyle anlattı: 'Yaklaşık 30 bin yarka dağıtımı yapıldı, yüzde 80 hibeli yem desteği sağlandı. Bu destekler sayesinde üretici yavaş yavaş toparlandı, geçmişte yaptığı zararları telafi etmeye başladı. Aynı zamanda yeni işletmeler kuruldu ve sektör yeniden büyümeye geçti.'

Pazarlama ve ihracat adımları

Sezgi, Başkan Güler'in pazarlama politikalarının da sektöre katkı sağladığını belirterek, Ordu yumurtalarının zincir market raflarında yer aldığını ve Türkiye geneline ulaştığını söyledi. 'Destekler ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne ciddi sayıda ürün gönderdik. Şu anda iç piyasadaki ihtiyaca yetişmeye çalışıyoruz, talebi ancak karşılayabildiğimiz için ihracata ürün gönderemez olduk. Bundan sonra da projelerle daha da büyüyerek ihracatımızı da yapmayı hedefliyoruz' dedi.

Yeni yatırımlar ve gelecek hedefleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden yatırımların sektöre ek katkı sağlayacağını belirten Sezgi, 'Gelecekte de Büyükşehir Belediyemizin bu sektöre 50 milyonluk yatırımı olacak. Fatsa ilçemizde 45 binlik yarka üretim tesisi, günlük 25 bin yumurta üretim ve 70 günde bir 15 ton et kapasiteli bir kombine tesisi inşa ediliyor. Sektör bölgede hedefine ulaşmak için koşarcasına ilerliyor. Yıllık 45 milyon olan üretimimizi en kısa sürede 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER (SOLDA) VE ORDU YUMURTA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL SEZGİ (SAĞDA)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER (SOLDA) VE ORDU YUMURTA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL SEZGİ (SAĞDA)

ORDU ORGANİK YUMURTA

