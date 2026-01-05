DOLAR
Osman Kaya: "En az yüzde 30 refah payı olmadan zammı kabul etmiyoruz"

Osman Kaya, Ankara'daki eylemde memur ve emekli taleplerini açıkladı; en az yüzde 30 refah payı, 2023 refah payının maaşlara yansıtılması ve 3600 ek gösterge talep edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:25
Osman Kaya: "En az yüzde 30 refah payı olmadan zammı kabul etmiyoruz"

Osman Kaya: "En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz"

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlenen eylemde kamu çalışanları ve memur emeklilerinin ekonomik taleplerini dile getirdi. Artan hayat pahalılığı, azalan alım gücü ve yetersiz maaş artışları gerekçesiyle gerçekleştirilen eylemde, konfedrasyon yetkilileri ve çok sayıda memur ile emekli yer aldı.

Basın açıklaması: Memur ve emekli mağduriyeti

Kaya, yaptığı basın açıklamasında memurların ve memur emeklilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı. "Az önce TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon oranı yüzde 0,89 olarak açıklanmıştır. Bu rakamın neticesinde memura reva görülen zam oranı ise yüzde 18,61 seviyesinde kalmıştır." sözleriyle resmi verilerin saha gerçekliğiyle örtüşmediğini belirtti.

Kaya, toplu sözleşme masasında imza atan yetkili konfederasyonun bu sonuçtan sorumlu olduğunu ifade ederek, uygulanan enflasyon politikalarının memur ve emeklileri geçim sıkıntısıyla baş başa bıraktığını söyledi. Kaya, bu durumun yalnızca ekonomik bir hata değil, aynı zamanda ciddi bir sosyal çöküş olduğunu kaydetti.

Talepler ve çözüm önerileri

Konfederasyonun talepleri arasında ön plana çıkan maddeler şunlar:

En az yüzde 30 refah payı: Kaya, "En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz." diyerek taleplerin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

2023 refah payının maaşlara yansıtılması: 2023'te verilen refah payının taban aylıklara derhal yansıtılması ve emekli maaşlarına dahil edilmesi istendi.

3600 Ek Gösterge: Söz verildiği gibi birinci dereceye gelen tüm memurlara ayrımsız ve amasız biçimde uygulanması talep edildi.

İkramiye talebi: Yılda ikisi dini bayramlarda olmak üzere, toplam dört defa birer maaş ikramiye verilmesi istendi.

Kaya ayrıca, memurların üzerindeki zorunlu gider yükünün hafifletilmesine yönelik öneriler sundu: elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarının bir kısmına devlet desteği verilmesi; tüm kamu çalışanlarına toplu ulaşımın ücretsiz hale getirilmesi; lojman tahsisi veya lojman imkanı bulunmayan bölgelere kısmi kira desteği sağlanması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, açlık sınırının 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırının 98 bin 188 lira olduğu hatırlatılarak mevcut zam oranlarının bu gerçeklikle örtüşmediği ifade edildi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, yetkililere çağrı yaparak taleplerin acilen karşılanmasını istedi ve önümüzdeki süreçte takipçi olacaklarını açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

