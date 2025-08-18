Osmaniye'de mısır hasadı başladı: Rekolte 463 bin ton bekleniyor

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 360 bin 249 dekar alanda yetiştirilen mısırın hasadına, sabah erken saatlerde biçerdöverler girdi.

Hasat başladı, sıcaklıklar etkili

Şubat ayında ekilen ürünler yaklaşık 6 aylık bakımın ardından olgunlaştı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden üreticiler, uzun süredir emek verdikleri mısırları biçerdöverlerle toplamaya başladı. Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu alanlarda hasat edilen ürünler, kamyon ve kamyonetlerle silolara taşınıyor.

Fiyat açıklaması ve hareketlilik

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün 15 Ağustos'ta duyurduğu karar doğrultusunda, mısır alım fiyatı 2025 sezonu için ton başına 11 bin 300 lira olarak belirlendi. Bu açıklama tarlalarda hareketliliği artırırken, hasat çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

Ekim alanı ve rekolte beklentileri

Kentte 2024'te 380 bin 863 dekar olan mısır ekim alanı bu yıl 360 bin 249 dekara geriledi. 2024 sezonunda 473 bin ton olarak kaydedilen rekoltenin, bu sezon sonunda yaklaşık 463 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hasadın ağustos sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Yetkili ve üretici açıklamaları

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk ürünlerin kuraklıktan olumsuz etkilenmediğini ve su sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle verimin iyi olduğunu belirtti. Kolabaş, "Bu yıl mısır hasadından 463 bin ton rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Rekoltemiz çok güzel. Çiftçilere bol ve bereketli bir hasat diliyorum." dedi.

Mısır üreticisi Mahmut Tuzcu ise yaklaşık 55 dekar alanda mısır yetiştirdiğini, ürün kalitesi ve veriminden memnun olduğunu söyledi. Tuzcu, "Dekar başına 1550 kilogram verim aldık. Bu sene kuraklık bizi etkilemedi." ifadelerini kullandı.

