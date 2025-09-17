Osmaniye'de Tescilli Yer Fıstığı Hasadı Başladı — 127 Bin Dekarda Rekolte Beklentisi

Osmaniye'de coğrafi tescilli yer fıstığında hasat başladı; 127 bin dekarda 52 bin ton rekolte bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:18
Osmaniye'de Tescilli Yer Fıstığı Hasadı Başladı — 127 Bin Dekarda Rekolte Beklentisi

Osmaniye'de tescilli yer fıstığı hasadı başladı

Osmaniye'de üretilen coğrafi işaret tescilli yer fıstığında hasat dönemi başladı. Kent genelinde 127 bin dekar alanda üretim yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarına yöneldi.

Hasat süreci sahada başlıyor

Traktörlerle sökülen fıstıklar römorklara yüklendikten sonra, kuruması için güneş gören alanlara seriliyor. Tarım işçilerinin yoğun mesaisiyle gerçekleştirilen hasadın ardından kurutulan ürünler fıstık işleme tesislerine sevk ediliyor.

Rekolte ve beklentiler

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, AA muhabirine verdiği bilgide hasadın iyi başladığını belirterek üretim alanının arttığını vurguladı. Kolabaş, "Geçen yıl 98 bin dekar alanda 45 bin ton üretimimiz vardı. Bu sene ise 127 bin dekarlık alanda 52 bin ton rekolte bekliyoruz. Bereketli, hayırlı hasat bekliyoruz." dedi.

Kolabaş, yaklaşık 3 bin 500 ailenin geçimini fıstıktan sağladığını ifade ederek, fıstığın hem tarım hem sanayide istihdam sağladığını sözlerine ekledi. Bu yıl su konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını ancak yer fıstığının fazla etkilenmediğini belirten Kolabaş, "Devlet Su İşlerinin suyu planlı vermesi ve üreticimizin suyu verimli kullanması önemli rol oynuyor. Şu an için ilimizde sulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmemektedir." dedi.

Çiftçi görüşü

Fıstık üreticisi İsmail Kocabaş yeni sezonda dekar başına 500-600 kilogram ürün aldıklarını, ürünün kaliteli ve verimli olduğunu söyledi. Kocabaş, havaların da iyi gittiğini belirtti.

