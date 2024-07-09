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Otomobil almak için son şans kapıda! O tarihten itibaren 700 bin TL birden uçacak

Otomobil piyasasında tüm dengeleri değiştirecek yeni düzenleme yolda geliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan yeni kararlar yarın ve Pazartesi günü peş peşe uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 09.07.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 17:30
Otomobil almak için son şans kapıda! O tarihten itibaren 700 bin TL birden uçacak

Zararına satış kampanyalarıyla mücadeleye yönelik alınan yeni önlemlerin sıfır araç fiyatlarındaki artışlara da yansıması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

para

YENİ DÖNEM OTOMOTİV PİYASASINI ALTÜST EDECEK! FİYATLAR 700 BİN TL BİRDEN ARTACAK

Otomobil piyasasını sarsacak gün geldi. İki gün üst üste yürürlüğe girecek olan önlemler fiyatların hızla yükselmesine neden olacak.

Türkiye'de otomotiv piyasasının dengelerini kökten değiştirecek hamleler ardı ardına gerçekleşiyor. Yeni açıklanan kararlar yarın ve Pazartesi günü art arda uygulanmaya başlayacak. Promosyon satışlarında bir süre kayıp yaşansa da bu yeni tedbirler sıfır araç fiyatlarının hızla yükselmesine neden olacak.

AB ‘NİN YENİ KURALI TÜRKİYE’DE

AB'nin 7 Temmuz'dan itibaren yeni otomobiller için zorunlu hale getirdiği "Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin (GSR) uygulaması yarın yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren otomobil üreticileri, bir önceki yılın toplam satışlarının yüzde 10'unu geçmeyecek oranda GSR özelliği olmayan otomobilleri satışa sunacak.

Sektör temsilcileri, otomobil markalarının GSR özellikleri olmayan 50.000'den fazla araç stokuna sahip olduğunu söylerken, yakın zamanda alınan bir karar sayesinde kapsamın bir miktar gevşetildiğini söylüyor. Ulusal onayla üretilen araçlarda bu tarih 31 Ağustos'a ertelendi. İthal araçlarda ise karar geçerliliğini koruyor. 8 Temmuz Pazartesi günü yeni bir uygulama daha hayata geçirilecek. 8 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çin'den ithal edilen tüm kategorideki akaryakıt türlerine yüzde 40 oranında ek vergi ve en düşük gümrük vergisi uygulandı. oran 7.000 USD olarak belirlendi.

700 BİN TL ZAM

Bu kapsamda mevcut %10 vergi oranına ilave olarak %40 gümrük vergisi, KDV ve ÖTV eklenecek. Bundan sonra Çinli otomobil üreticilerinin otomobil fiyatlarını 400-700 bin TL kadar artırması bekleniyor. Sektör temsilcileri bu durumun markaların Türkiye'deki üretim planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini söylerken, konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yatırım teşvik belgesi kapsamında vergi muafiyeti süresi içerisinde Çin'den ithal edilen otomobiller bu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Yani Türkiye'de yatırım yapanlar bu vergiden muaf olacak.

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