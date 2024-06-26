Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Türkiye ve dünya genelinde otomobil fiyatlarının ne zaman düşeceği nihayet açıklandı. Sıfır ve ikinci el otomobil almak isteyenler için önemli bilgiler paylaşan Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, otomobil piyasası hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.







DÜNYA VE TÜRKİYE'DE OTOMOBİL PİYASASI

2024 yılı itibarıyla otomobil fiyatlarında yaşanan büyük artışlar, Türkiye'deki birçok vatandaşı mali olarak zorladı. Aslı Göker, dünya genelinde sıfır otomobil satışlarının yüzde 3-4, ikinci el otomobil satışlarının ise yüzde 1-2 oranında artacağını tahmin ettiklerini belirtti.



AVRUPA ANLAŞMASININ ETKİLERİ



Temmuz ayında Türkiye'de yürürlüğe girmesi planlanan Avrupa Anlaşması, otomobil piyasasında önemli değişiklikler yaratacak. Bu anlaşma, güvenlik önlemleri ve teknolojileri bulunmayan araçların satışını yasaklayacak. Bu nedenle, otomobil üreticileri Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ellerindeki mevcut stokları hızlıca tüketmek zorunda kalacaklar.

SIFIR VE İKİNCİ EL PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

Göker, sıfır araç pazarının Temmuz ayına kadar üretici markaların alacağı tedbirler nedeniyle bir miktar yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtti. Bu durum, tüketicilerin Temmuz ayına kadar daha uygun fiyatlı sıfır araçları satın almalarına olanak tanıyacak.

Ancak Göker, bu durumun ikinci el pazarında olumsuz etkiler yaratacağını belirterek, sıfır araçlara olan talep arttıkça ikinci el araç fiyatlarının düşeceğini ifade etti.