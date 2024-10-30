Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu Bursa'da Gerçekleşecek

Bursa, Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu’na Ev Sahipliği Yapacak

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, 12-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlikte 40’tan fazla ülkeden 300'den fazla firma yer alacak.

Organizasyon Hakkında Detaylar

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, tanıtım toplantısında 12-14 Kasım tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Durmaz, bu organizasyonun ilk kez 2017 yılında Bursa’da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Katılımcılar ve Hedefler

Otomotiv Buluşmaları, İngiltere, ABD, Çekya, Polonya, Romanya, İspanya, Fas, Mısır, Fransa ve Türkiye’den otomotiv sektörüne dair ana sanayi ve yan sanayi firmalarını bir araya getirecek. Durmaz, bu etkinliğin otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının uluslararası düzeyde ikili iş görüşmeleri yapabileceği bir platform oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Bu yılki buluşmaya binek araç, ticari araç ve ağır vasıta gruplarından katılımcılar yer alacak. Durmaz, "Dünyaca ünlü markalar arasında TOGG, Volkswagen Group, Man Eu, Stellantis, Aston Martin ve Hyundai gibi firmalar yer almaktadır." diye ekledi.

Otomotiv İhracatı Üzerine Beklentiler

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkan Baran Çelik, Bursa'nın otomotiv endüstrisi ihracatındaki liderliğini sürdüreceğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl otomotiv sektörü 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Bu yıl için ise otomotiv ihracatının 37 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Çelik, "Ülkemiz otomotiv endüstrisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu organizasyon, Bursa'nın otomotiv merkezi olma konusunu pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin ve OSB Müdürü Osman Yıldırım da katıldı. Etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin (BOSB) ev sahipliğinde 12-14 Kasım'da düzenlenecek "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"na 40'ı aşkın ülkeden 300'den fazla firma katılacak. Düzenlenen basın toplantısında BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz (ortada) etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin (BOSB) ev sahipliğinde 12-14 Kasım'da düzenlenecek "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"na 40'ı aşkın ülkeden 300'den fazla firma katılacak. Düzenlenen basın toplantısında BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz (ortada) etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.