Otomotiv Sektöründe İhracat Şampiyonlarına Ödül Yağmuru

2024 İhracat Şampiyonları Belli Oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv sektöründe 2024 yılında en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni", OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlendi.

Başarıların Arkasında Güçlü Bir Sektör Var

Törende konuşan Çelik, 2006 yılında 15 milyar dolarla başlayan ihracat liderliğinin, 2024 yılında 37,2 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını vurguladı. Otomotiv sektörünün, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 16,5'ini elinde bulundurarak bir kez daha zirvede yer aldığına dikkat çekti.

Çelik, 2025 hedefleri kapsamında yılın ilk beş ayında 16,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini; yalnızca mayıs ayında 4 milyar dolarlık bir ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık performansına imza atıldığını belirtti.

İstihdam ve İnovasyon

Bu başarının arkasında 550 bin kişilik bir istihdam gücünün, 50 bine yakın mühendis ile 200'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinin bulunduğunu ifade eden Çelik, "Her üç dakikada 8 araç üreten ve bu araçların 6'sını ihraç eden bir sektör yapısına sahibiz. İhracat yapmadığımız ülke neredeyse kalmadı," dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Destek Mesajı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Bakanlık olarak otomotiv sektörünü desteklemeye devam ettiklerini belirtti. "Korumacılık savaşlarını yakından takip ediyoruz. ABD gibi büyük pazarlara yönelik destekler ve fuar organizasyonları ile firmalarımızın arkasında olacağız," ifadelerini kullandı.

Ödül Alan Firmalar ve Sektör Temsilcileri

Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan 138 firmaya platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödüller verildi. 2024 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluş Ford Otomotiv olurken, onu Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, TGS Dış Ticaret AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ ve Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

Ödül törenine ayrıca Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Yakup Birinci ve otomotiv endüstrisinin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sektörde 2024 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları ödüllendirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sektörde 2024 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları ödüllendirdi.